Чи створюють ЗС РФ ударні групи для атаки з півночі: у ЗСУ розповіли про ситуацію на кордоні

За словами спікера Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрія Повха, ЗС РФ ведуть постійний обстріл Сумської та Чернігівської областей, проте інженери укріплюють кордон і встановили вже понад тисячу протитанкових мін.

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Російські окупанти поки не формують ударних груп для можливого нового наступу на півночі України. Про це 9 січня в ефірі національного телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

Повх зазначив, що, попри безперервні обстріли прикордонних зон у Сумській і Чернігівській областях, наразі немає ознак формування ударних груп противника на північному напрямку.

Розвідка веде постійне спостереження, і в разі підготовки ворожих ударних груп буде дано відповідне повідомлення.

Речник також наголосив, що українські захисники активно зміцнюють кордон на півночі за допомогою інженерних загороджень і встановлення мінних полів. У січні інженери вже встановили понад тисячу протитанкових мін у зазначених районах.

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Нагадаємо, 2 січня голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус висловив побоювання щодо можливості швидкого формування російськими силами контингенту для наступу на Чернігівщину. Однак підкреслив, що результат такої можливої атаки залежатиме від зміцнення кордону з боку України.

Нагадаємо також, що в Гомельській області Білорусі, недалеко від кордону з Україною, розпочалося будівництво нового військового містечка і полігону. За словами анонімного колишнього білоруського офіцера, під час нападу на Чернігівську область росіяни можуть використати цю базу для постачання і ротацій.