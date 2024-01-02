"Розуміють ситуацію": в ОВА розповіли, чи можуть ЗС РФ почати повторний наступ на Чернігівщину

Фортифікація 2022 року відрізняється від фортифікації 2023 року. Чим більше Україна буде підсилювати цей аспект, тим менше ймовірність повторного наступу ворога, розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Збройні сили Російської Федерації можуть сформувати достатню кількість людей для повторного наступу на Чернігівську область. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у відповідь на запитання журналістки під час пресконференції, передає "Суспільне" 2 січня.

Він наголосив, що Росія здатна мобілізувати військових за короткий період часу, а саме тижня-трьох, проте чи зроблять вони це, чи ні, залежить і від того, наскільки Україна буде працювати з точки зору нарощування фортифікацій.

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"Вони все бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони (росіяни, — ред.) розуміють ситуацію", — пояснив В'ячеслав Чаус.

Зі слів Чауса, фортифікація 2023 року відносно фортифікації 2022 року — це зовсім інший рівень. Він наголосив, що українці й надалі будуть підсилювати цей аспект, адже чим більше Україна буде це робити, тим менша ймовірність повторного наступу окупантів на територію Чернігівської області.

Нагадаємо, 29 листопада керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що деякі території на межі з Росією не мають природних перешкод, гір, річок, тому в окупантів немає проблем їх проходити.

30 грудня стало відомо, що Україна будує другу лінію оборони на східному та північному кордонах. Зокрема, територію обладнують вибуховим та невибуховим захистом.