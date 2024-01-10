Спутники зафиксировали: ВС РФ строят новую линию обороны в Запорожской области, — Федоров (видео)

Новые защитные сооружения оккупанты создают вокруг городов Пологи и Мелитополь, чтобы замедлить продвижение украинских войск.

Оккупанты строят новые укрепления на временно оккупированной территории Запорожской области. Подробности сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он отметил, что новые объекты зафиксировали с помощью спутника Европейского космического агентства (ESA). Десятки километров новых окопов и оборонительных сооружений враг построил за последние месяцы прошлого года в Запорожской и Донецкой областях.

"Враг не останавливается на том, что построил до этой весны.

Захватчики усиливают свои линии обороны, чтобы усложнить продвижение наших военных к оккупированным городам Запорожской области и защитить пути на Бердянск и Мариуполь. Новые защитные сооружения оккупанты создают вокруг городов Пологи и Мелитополь.

Как добавил Федоров, несмотря на победные заявления российской пропаганды об успехах на фронте, города и пути "глубокого тыла" враг продолжает постоянно укреплять. В очередной раз военная реальность и пропаганда не нашли общий язык.

Действия оккупантов в Запорожской области

На временно оккупированных территориях, как городской голова Мелитополя Иван Федоров, российские военные создали гуманитарную катастрофу. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

"Россияне медленно убивают и выживают наших людей на ВОТ. Должны освободить каждого украинца!" — сказал Иван Федоров.

На всех временно захваченных территориях Запорожской области, как отметил Федоров, сложилась "беда" с медикаментами, а именно импортных лекарств или нет, или цена недоступна для людей. Также враг не поставляет обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС, родители ждут более полугода на прививку от туберкулеза.

Он также 26 декабря рассказал, что противник превращает украинскую молодежь на временно оккупированных территориях в рабов и "пушечное мясо". В частности, противник согнал граждан в различные "молодежные организации" для подготовки к так называемым "президентским выборам".

Напомним, 9 января оккупанты атаковали "Шахедами" приграничье Сумской области и попали в Дом культуры. В результате атаки также повреждены частные дома, линии электропередач.