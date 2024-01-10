В Беларуси остается несколько сотен "вагнеровцев": что они там делают

По информации мониторинговой группы, в основном лагере ЧВК "Вагнер" уменьшается количество техники. Предположительно ее вывозят и передают российским военным.

Частная военная компания "Вагнер" и в дальнейшем продолжает оставаться в Беларуси. Еще в прошлом месяце боевики продолжали тренировать белорусских военнослужащих. Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн".

Отмечается, что на сегодня в Беларуси находится около нескольких сотен "вагнеровцев". Они систематически тренируют военнослужащих внутренних войск Беларуси и лишь периодически проводят тренировки для военных Вооруженных сил Беларуси.

Фото: Беларускі Гаюн

В группе рассказали, что зафиксировали такие учения в 6 населенных пунктах. Так, в Гродно боевики проводили тренировки с отрядом спецназначения "Тайфун" в воинской части 5522. Там они тренируются штурмовать окопы, оказывать первую помощь раненым и их эвакуировать.

В Бресте учения проходят на полигоне "Брестский". Там боевики ЧВК "Вагнер" проводят тактико-специальную подготовку отряда спецназначения "Шторм".

На полигоне "Белая лужа" в Борисове обучают тактико-специальной подготовке курсантов факультета внутренних войск Военной академии.

Также боевики присутствуют в Осиповичах на полигоне "Осиповичский". Там для 5-й артиллерийской бригады Беларуси организовали учения по огневой и тактической подготовке.

В Гомельском районе в с. Новая Буда российские боевики тренируют военных отряда "Буран". Их учат проводить штурмы в условиях городской среды.

Также в мониторинговом канале сообщают о боевиках ЧВК "Вагнер" в учебном центре "Воловщина" в Минске. Там "вагнеровцы" завершили 5 курс тактико-специальной подготовки с белорусскими военнослужащими.

Сообщается, что в основном лагере наемников в с. Цель становится все меньше автомобилей. Только за последние несколько месяцев 2023 года количество техники уменьшилось на 30%. Вероятно, что ее вывезли и передали российским военным.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что в Украину прибыли новые добровольцы "Российского добровольческого корпуса", среди них также есть ветераны частной военной компании "Вагнер".

Также 14 декабря в Центре национального сопротивления писали, что россияне вывозят украинских детей с оккупированных территорий в детские лагеря, где боевики "вагнер" проводят лекции. Во время них российские наемники популяризируют войну России против Украины.