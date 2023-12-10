В Украину прибыли новые добровольцы РДК, среди них — ветераны ЧВК "Вагнер"

Российские добровольцы приехали в Украину для борьбы против врага украинского и российского народа — "путинской машины террора", рассказали в РДК.

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В Украину прибыли новые добровольцы РДК. Об этом сообщил командир "Российского Добровольческого Корпуса" Денис Никитин (White Rex) в Telegram.

"Новые добровольцы РДК прибыли в Украину! Вновь убеждаюсь в том, что наша борьба нашла отклик во множестве российских умов и сердец, и ряды "Русского Добровольческого Корпуса" продолжают пополняться самыми решительными и храбрыми сынами своего отечества", — сказал Никитин.

Он отметил, что на этот раз в Украину приехали не только "молодые необстрелянные новобранцы", но и военные профессионалы — ветераны частной военной компании "Вагнер". В частности, они приехали для борьбы против настоящего врага украинского и российского народа — "путинской машины террора".

Денис Никитин добавил, что их ждет эпоха жестокой борьбы за будущее детей, поэтому они готовятся, растут и крепнут с каждым днем.

Напомним, 3 ноября стало известно, что на сторону Украины переходят бывшие военные ВС РФ, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер" и "Шторм-Z". В частности, переход на украинскую сторону состоялся после идеологической трансформации, которая произошла во время плена.

18 октября командир РДК Денис Никитин (White Rex) рассказал, что бывшие российские военные помогли отвоевать часть ранее оккупированных россиянами территории. Он отметил, что РДК занимается переговорами с теми наемниками ЧВК "Вагнер", которые не принимали участия в боевых действиях в Украине и не хотят подписывать контракт с Министерством обороны Российской Федерации.