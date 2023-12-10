До України прибули нові добровольці РДК, серед них — ветерани ПВК "Вагнер"

Російські добровольці приїхали до України для боротьби проти ворога українського та російського народу — "путінської машини терору", розповіли в РДК.

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До України прибули нові добровольці РДК. Про це повідомив командир "Російського Добровольчого Корпусу" Денис Нікітін (White Rex) у Telegram.

"Нові добровольці РДК прибули до України! Знову переконуюсь у тому, що наша боротьба знайшла відгук у безлічі російських розумів і сердець, і лави "Російського Добровольчого Корпусу" продовжують поповнюватися найрішучішими та хоробрими синами своєї вітчизни", — сказав Нікітін.

Він наголосив, що цього разу до України приїхали не лише "молоді необстріляні новобранці", але й військові професіонали — ветерани приватної військової компанії "Вагнер". Зокрема, вони приїхали для боротьби проти справжнього ворога українського та російського народу — "путінської машини терору".

Денис Нікітін додав, що їх чекає епоха жорстокої боротьби за майбутнє дітей, тому вони готуються, ростуть та міцнішають з кожним днем.

Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що на бік України переходять колишні військові ЗС РФ, які воювали в складі ПВК "Вагнер" та "Шторм-Z". Зокрема, перехід на український бік відбувся після ідеологічної трансформації, яка відбулася під час полону.

18 жовтня командир РДК Денис Нікітін (White Rex) розповів, що колишні російські військові допомогли відвоювати частину раніше окупованих росіянами території. Він зазначив, що РДК займається переговорами з тими найманцями ПВК "Вагнер", які не брали участі в бойових діях в Україні та не хочуть підписувати контракт з Міністерством оборони Російської Федерації.