Россияне вывозят украинских детей в лагеря к "вагнеровцам": что планирует враг

Украинским детям с временно оккупированных территорий проводят "диалоги с героями", в рамках которых боевики из ЧВК "Вагнер" популяризируют войну, рассказали координаторы подполья.

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Россияне вывозят украинских детей с временно оккупированных территорий в детские лагеря, в которых лекции проводят бывшие бойцы частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"В детских лагерях, куда враг вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий, террористы из "Вагнер" проводят лекции", — говорится в сообщении.

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Координаторы подполья рассказали, что украинским детям проводят так называемые "диалоги с героями", во время которых боевики популяризируют войну России против Украины.

В частности, зафиксирован случай, когда лекции читал боец расформированной ЧВК "Вагнер", который был наркоторговцем. Его враг демонстрировал детям в качестве примера, однако тот в 2021 году был приговорен к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. В 2022 году его завербовала ЧВК "Вагнер", после чего он отправился на фронт в Украину. Его контракт закончился через полгода, после чего тот начал проводить "уроки мужества".

В Центре призвали избегать сотрудничества с российскими оккупантами, поскольку они используют украинцев как расходный материал, а их деятельность направлена на ассимиляцию наших соотечественников или физическое уничтожение.

Напомним, 11 декабря в Центре национального сопротивления рассказали, что враг хочет провести инвентаризацию и "национализировать" земельные участки украинцев, которые отказались от переоформления права собственности. Также оккупанты угрожают отобрать все, что построено на участках.

7 декабря стало известно, что на временно оккупированных территориях враг планирует детей от 14 лет направлять на военную подготовку, а 16-летних подростков будут готовить к мобилизации. В Луганске россияне запланировали открыть центр подготовки "Воин".