Т-80БВМ об. 2023 года доехал на фронт: что известно о модернизированном российском танке

Российские войска представили обновленный Т-80БВМ на выставке вооружений "Армия-2023". Машина получила ряд обновлений, а также худший тепловизионный прицел из-за западных санкций.

В российских социальных сетях показали танк Т-80БВМ образца 2023 года, который показали на прошлогодней выставке вооружений "Армия-2023". Об этом сообщает Army Recognition.

На оккупированной части Запорожской области враг показал обновленный танк Т-80БВМ образца 2023 года. Оккупанты применяют машины при штурмах украинских позиций. Т-80БВМ претерпел визуальное обновление и козырек нового типа. В РФ показали модификацию машины во время выставки "Армия-2023".

По оценкам издания, "Омскктрансмаш" может модернизировать до 150 танков Т-80БВМ образца 2023 года. 15 из них якобы уже находятся на фронте. Речь идет именно о модернизации Т-80, которые были на хранении, а не об изготовлении новых танков.

Т-80БВМ образца 2023 года на фронте

Обновленный Т-80БВМ имеет несколько обновлений:

усиление бронирования на башне и корпусе;

"мангал" нового типа;

улучшенная динамическая защита и противокумулятивные решетки;

камуфляж "Накидка" для уменьшения видимости.

Кроме этого на танки уже начали устанавливать комплекс РЭБ "Волнорез", который должен подавлять работу беспилотников. Также изменили тепловизионный прицел. Вместо "Сосны-У" установили более простой 1ПН96МТ. Отдельно отмечается, что Т-80БВМ ср. 2023 года имеет повышенную скорость заднего хода до 20 км/ч с предыдущих 11 км/ч.

Напомним, 11 сентября СМИ писали, что РФ меняет акцент в производстве танков на Т-80БВМ, а не Т-90М "Прорыв".

20 декабря "Птицы Мадьяра" показали уничтожение российского танка Т-80БВМ в районе Крынок, где украинские военные имеют плацдарм.