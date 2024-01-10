Война против Украины не ослабила желание Кремля вмешаться в выборы в США, — спецслужбы Америки

По словам представителя Минюста Шона Ньюэлла, российская разведка продолжает исследовать возможности воздействия на поддержку Украины со стороны Вашингтона.

Война против Украины не уменьшил стремление Кремля вмешиваться в предстоящие выборы в США в 2024 году и разжигать конфликты внутри Соединенных Штатов, сообщили двое высокопоставленных представителей американских спецслужб. Об этом сообщает CNN.

На конференции в Нью-Йорке директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне, отметил перед аудиторией, что Россия сохраняет свою способность вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах, несмотря на трудности, вызванные длительной войной против Украины.

"Это важный год для них. Они смотрят на это [выборы в США], и я предполагаю, что, учитывая вызов, который они имеют в Украине, очевидно, это то, на что они хотят повлиять", — заявил Накасоне.

Кроме того, там присутствовал и директор ФБР Крис Рэй.

"В любом случае, можно утверждать, что их внимание к Украине увеличило желание сосредоточиться на попытке сформировать то, как мы (США) выглядим и как мы думаем о проблемах, поскольку политика США имеет глубокое значение для их совершенно неспровоцированного и возмутительного вторжения в Украину", — сказал Рэй.

Ранее высокопоставленный представитель Министерства юстиции США по кибербезопасности, Шон Ньюэлл, высказал мнение о том, что фокус российских спецслужб на событиях в Украине приносит пользу Соединенным Штатам.

"Все [российские] спецслужбы, которые мы ежедневно проверяем на предмет деятельности, направленной против Соединенных Штатов, сейчас уделяют время и внимание Украине по очевидным причинам", – сказал Ньюэлл.

Однако, по его словам, российская разведка продолжает исследовать возможности воздействия на поддержку США к Украине.

Рэй и Накасоне назвали Россию, Китай и Иран основными игроками, стремящимися вмешаться в американские выборы.

По словам директора ФБР, "армия хакеров" Китая больше, чем у всех крупных стран вместе взятых, и в 50 раз больше, чем имеющаяся в его распоряжении. Накасоне согласился, что США никогда не сравнятся с Китаем по количеству хакеров, но добавил, что у Штатов есть качественное преимущество.

Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби 8 декабря заявил, что Украина должна самостоятельно принимать решения о возможных переговорах с Россией, не подвергаясь давлению со стороны США. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский должен определить, как и когда закончится война.

По информации агентства ТАСС, в соответствии с решением Центризбиркома выборы президента РФ будут проводиться в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024. Председатель российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что так называемые выборы будут историческими.