КНДР или что-то другое: прокуратура назвала происхождение ракеты, атаковавшая Харьков (фото)

Представитель харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко говорит, что обломки ракеты похожи на "Искандер", но имеют значительные отличия в конструкции.

2 января российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Обломки ракеты являются нетипичными для российских ракет. Об этом сообщает АрмияInform.

Представитель харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко показал остатки ракеты, которая упала недалеко от площади Свободы в Харькове. Удар привел к ранениям и гибели людей и повреждениям нескольких десятков жилых домов. После удара от боеприпаса остались крупные осколки и хвостовая часть.

Фото: АрміяInform

"Во время удара от ракеты остались большие куски, в том числе и хвостовая часть, по которой мы смогли установить, что она не похожа на "классический" "Искандер", которыми россияне били до этого, — рассказал Чубенко.

Он продолжил, что ракета имеет отличный от российской ракеты внешний вид и начинку. Боеприпас не имеет оплетки проводов, которая должна защищать от средств РЭБ. Также отличные сопла, углы газовых рулей, мелкие элементы в хвостовой части и физические размеры.

Обломки ракеты, которой обстреляли Харьков Фото: АрміяInform Обломки ракеты, которой обстреляли Харьков Фото: АрміяInform Обломки ракеты, которой обстреляли Харьков Фото: АрміяInform Обломки ракеты, которой обстреляли Харьков Фото: Армія Inform Обломки ракеты, которой обстреляли Харьков Фото: АрміяInform Обломки ракеты, которой обстреляли Харьков Фото: АрміяInform

В итоге Дмитрий Чубенко называет две версии происхождения ракеты:

россияне перешли к технологическому упрощению ракеты для массовости;

РФ купила ракету в другой стране.

"Но несмотря на все разногласия, эти ракеты очень похожи (российский "Искандер" и ракета одной из стран Азии), ведь представленный на параде образец изготовлен на базе "Искандера", — резюмировал Чубенко.

Эксперты продолжают исследования ракеты. Должна состояться комплексная взрывотехническая и военная экспертиза, которые позволят установить точный тип ракеты.

Напомним, 10 января в Белом доме заявили, что РФ запустила по Украине баллистические ракеты из КНДР во время обстрела 6 января.

9 января СМИ писали на что способна ракета KN-23, которую получила РФ от Северной Кореи.