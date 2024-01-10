"Ситуация очень критическая": военный жестко прокомментировал новый закон о мобилизации

Дипломат и военнослужащий Владимир Омелян заявил, что в Украине "играют в имитацию мобилизации". Новый законопроект он охарактеризовал как противоречивый.

Дипломат, экс-министр инфраструктуры Украины и военнослужащий ВСУ Владимир Омелян жестко высказался относительно мобилизации в Украине и правительственного законопроекта, призванного ее усилить. Об этом известно из эфира телеканала "Эспрессо" от 10 января.

"На самом деле у нас ситуация очень критическая. Потому, что мы играем в имитацию мобилизации, и играем в нее не с недавних пор — когда была провозглашена очередная инициатива о новом законе. Этой опасной игрой занимаемся с 2023 года, как минимум со второй половины", — подчеркнул он.

Военный заявил, что система мобилизации в Украине — разрушена. По его мнению, мобилизационные мероприятия "сознательно сорваны".

Однако новый законопроект о мобилизации Омелян назвал противоречивым. Он отметил, что даже с этим документом, который предлагается украинцам как "панацея", спешки нет. В то же время в обществе царит мнение, что идти в армию — это "страшно и опасно".

Военнослужащий заверил, что война требует участия каждого украинца. Он отметил, что служба в ВСУ не означает смерть, а ведет к победе.

"Чем больше нас согласится, тем больше мы покажем свою решимость в желании победить врага", — объяснил Омелян.

По его мнению, в Украине необходимо ввести электронный реестр военнообязанных. Тогда государство будет иметь четкое понимание относительно мобилизационного ресурса.

Также военный выделил как необходимое формирование потребности ВСУ и восстановление разрушенной машины мобилизации. Только после запуска этого механизма, по словам Омеляна, можно будет посвятить внимание исключительно обучению новобранцев.

"В результате нормального публичного разъяснения положения вещей у нас бы снова появилась куча добровольцев. Никто бы не ждал, что война закончится сама собой, и, возможно, даже победой, а четко понимал бы, что это дело каждого из нас", — добавил он.

Комментарий Владимира Омеляна (о мобилизации — с 2:03)

Напомним, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада рассмотрит законопроект о мобилизации 11 января. Депутат Алексей Гончаренко объяснил, что это означает.

10 января нардеп Алексей Гончаренко рассказал, как оборонный комитет ВР предложил изменить законопроект о мобилизации. В частности, предложения касаются отсрочек, электронных повесток и увольнения с военной службы.