В РФ вспомнили о стелс-бомбе "Дрель": могут ли Су-57 быть носителями, — эксперты (видео)

Для установки тяжелых авиабомб на самолетах предусмотрены внешние крепления, так как внутренние отсеки для этого не годятся. Однако в этом случае ни о каких стелс-характеристиках Су-57 не может быть и речи.

Российская госкорпорация "Ростех" заявила о планах начать серийное производство планирующих малозаметных авиационных бомб ПБК-500У "Дрель". В компании добавили, что оружие якобы прошло все необходимые для этого испытания, однако в этом случае возникает вопрос, какие самолеты выступят в качестве платформы для новых боеприпасов. В качестве претендента может выступить российский многоцелевой истребитель Су-57, но насколько такое решение жизнеспособно выясняли эксперты Bulgarian Military.

Что известно о боеприпасе ПБК-500У

Обозреватели пишут, что подробной информации о новой российской авиабомбе не так уж много. Согласно статье в The National Interest, изобретение, скорее всего, будет представлять собой планирующую бомбу-невидимку с кассетной боеголовкой. Предполагается, что она будет управляться с помощью глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, весить более 500 кг и иметь радиус действия от 30 до 50 километров.

Боевая часть вероятно, будет состоять из 15 самонаводящихся боеголовок, оснащенных как системой обнаружения "свой-чужой", так и средствами электронного противодействия для более эффективного применения.

Естественно российские источники наперебой заявляют о появлении чуть ли не передового оружия для будущих конфликтов. Так российский полковник и "эксперт" Виктор Литовкин заявил, что ПБК-500У станет "супероружием будущего", которое якобы способно пробивать любую броню и поражать несколько целей одновременно.

Что касается технических характеристик боеприпаса, то по данным российских профильных ресурсов ПБК-500У имеет длину 3,1 м при диаметре 450 мм. Масса кассетной боеголовки – 500 кг. Бомба может сбрасываться носителем при скоростях от 700 до 1100 км/ч. Допустимый диапазон высот сброса – от 100 м до 14 км.

Несмотря на все пафосные заявления фактически производство новых авиабомб столкнулось с непреодолимыми трудностями.

"В соответствии с пересмотренным планом, на середину 2022 года было назначено завершение всех необходимых экспертиз, включая официальные государственные испытания. Но все сроки были сорваны. Только к середине 2023 года эти оценки были успешно проведены", — пишут обозреватели.

"Оружие будущего" для Су-57

В качестве платформы россияне пророчили свой новейший Су-57, однако дискуссии об этом ведутся еще с 2018 года, пишут эксперты. Впрочем, не секрет, что новейший многоцелевой истребитель ВКС РФ имеет как внутренние отсеки, так и внешние крепления, предназначенные для размещения различного вооружения.

Во внутренних отсеках, расположенных в фюзеляже самолета, может размещаться множество видов вооружения — от ракет класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и противокорабельных ракет до управляемых авиабомб.

Между тем для более мощного вооружения, каким и должны быть бомбы "Дрель", в Су-57 предусмотрены внешние пилоны, так как внутренние отсеки для этого не предназначены. Однако в таком случае о каких-либо стелс-характеристиках самолета не может быть и речи.

Ранее мы писали о проблемах Су-57 в плане радиолокационной заметности. В частности, речь шла о старой версией ракеты Р-77, которой вооружен истребитель. Именно внешнее размещение данной ракеты нарушает скрытность российской машины, а по другому установить ее на самолет невозможно из-за особенности конструкции Р-77.