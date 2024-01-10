Корабли Запада впервые применили пушку DS-30B против дронов и ракет Ирана, — СМИ (фото, видео)

По данным журналистов, в ходе противостояния в Красном море британская палубная зенитная пушка на HMS Diamond впервые сбивала цели на близком расстоянии. И как минимум во второй раз эсминец задействовал ракеты "Морская гадюка".

Британские и американские военные корабли в Красном море сбили 18 дронов и три ракеты, которыми их атаковали поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы. Об этом пишет The Sun.

Накануне вечером, 9 января, эсминец британского Королевского флота HMS Diamond и американские военные корабли совместными усилиями предотвратили крупнейшую атаку хуситов в одном из самых загруженных морских путей в мире.

Военный корабль в Красном море

Представители США заявили, что "комплексная атака" включала в себя дроны, оснащенные бомбами, противокорабельные крылатые ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету.

Сообщается, что для ликвидации угрозы в виде 18 БПЛА, двух крылатых ракет и противокорабельной ракеты также использовались истребители F-18. Самолеты находились на авианосцах: USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason ВМФ США, а также на британском HMS Diamond.

Кадр, снятый во время атаки в Красном море

Последний сбил 7 из 18 дронов. Это был по меньшей мере второй раз, когда эсминец Type 45 применил ракеты Sea Viper. И впервые использовал свою палубную зенитную пушку на близком расстоянии.

Кадры, снятые во время атаки в Красном море

По данным The Sun, команда на борту уничтожила по меньшей мере несколько дронов пушкой DS-30B калибра 30 мм. Скорострельность этого оружия — до 650 выстрелов в минуту, оно может поражать быстро летящие средства авиации на расстоянии 2,7 км.

Повстанцы-хуситы

Министр обороны Великобритании назвал эту атаку со стороны поддерживаемых Ираном хуситов крупнейшей в Красном море на сегодня. Он считает, что повстанцы целенаправленно атаковали HMS Diamond.

Напомним, что 2 января стало известно, что Иран направил корабль, чтобы координировать атаки против Израиля в Красном море.

Также сообщалось, что в КНР представили суперавианосец Fujian водоизмещением 100 000 тонн. По сведениям журналистов, флот Поднебесной уже может участвовать в операциях на большие расстояния и конкурировать с американским.