Беспилотников было два: росСМИ рассказали подробности атаки на военный аэродром в Энгельсе

БпЛА сбили, и они упали на территорию аэропорта. О последствиях и пострадавших информация умалчивается.

В России два безплотника атаковали военный аэродром в Энгельсе в Саратовской области. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Инцидент произошел в ночь на 10 января 2023 года. По данным ASTRA, беспилотников было 2, они были сбиты и упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях и пострадавших в результате атаки не сообщается.

Министерство обороны страны-агрессора подтвердило информацию о беспилотниках над Саратовской областью заявив, что один беспилотник был сбит.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области", — сообщили в Минобороны РФ.

Справка: по состоянию на 2021 год авиабаза Энгельс — единственная в России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. С февраля 2022 года она используется для авиаударов по территории Украины. 26 декабря 2022 года после атаки на аэродром погибли трое российских военнослужащих.

Напомним, что в разведке Великобритании сообщили, что удары ВСУ по аэродромам нанесли значительный ущерб военным объектам РФ.

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