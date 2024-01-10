Джонсон опроверг заявления Кремля о срыве мирных переговоров между РФ и Украиной

Москва обвинила британского премьера в том, что он наложил вето на соглашение, которое бы привело к тому, что Россия выведет войска в обмен на то, что Киев откажется от НАТО.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не имеет отношения к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Он считает информацию о своей причастности к этому "полным бредом" и "российской пропагандой". Об этом пишет The Times.

Как пишет издание, Джонсон побывал в Киеве в апреле 2022 года и стал одним из первых западных лидеров, посетивших Украину с начала российского вторжения.

"В Киеве Джонсона восхваляли за его храбрость и поддержку украинского народа. Вернувшись домой, его критики предположили, что премьер-министр, видимо, радовался возможности отвлечь внимание от политических скандалов, которые в конце концов привели к его падению", — отмечает издание.

В РФ визит Джонсона в Киев назвали вмешательством, которое сорвало мирное соглашение между Киевом и Москвой. Кремль обвинил экс-премьера Великобритании в том, что он наложил вето на соглашение, которое привело бы к тому, что Россия выведет войска в обмен на то, что Киев откажется от НАТО.

Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИД, в конце 2023-го заявила, что Джонсон приказал Зеленскому не соглашаться на любые мирные соглашения с Москвой.

"Джонсон запретил Киеву подписывать мирное соглашение с Россией по итогам переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года и требовал продолжения боевых действий против России", — сказала она.

Сам Джонсон рассказал, что после встречи в Стамбуле 2022 года провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых выразил свою обеспокоенность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом.

"Я даже не мог понять, какой может быть сделка, и я думал, что любая сделка с Путиным будет довольно ужасной", — сказал Джонсон.

Он называет заявления Москвы о том, что он сорвал мирное соглашение — "не что иное, как полная чушь и российская пропаганда".

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ни Украина, ни Запад не хотят вести переговоры о прекращении войны с Россией. Российский дипломат заявил, что в 2022-м году между Россией и Украиной были достигнуты договоренности, однако якобы тогдашний премьер Великобритании Джонсон приказал Киеву воевать дальше.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон признался, что увлекается российской культурой. Экс-премьер подчеркнул, что ему "очень грустно относительно того, что происходит сейчас".