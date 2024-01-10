Атака "Шахедов" с приборами ночного видения: в Никольской РВА опровергли фейки СМИ

По словам главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, российские оккупанты использовали для атаки на город FPV-дрон. Он отметил, что ранее россияне использовали такие БПЛА только на фронте.

В ночь на 10 января Вооруженные силы Российской Федерации запустили по городу Никополь Днепропетровской области FPV-дроны. Об этом сказал глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко в комментарии каналу "Дніпро Оперативний".

Евтушенко опроверг заявление некоторых Telegarm-каналов о том, что Никополь якобы атаковали "Шахеды". Он отметил, что ВС РФ использовали для обстрела FPV-дроны, оборудованные прибором ночного видения.

"У нас есть такая проблема: если написали БПЛА, то люди думают, что это и "Шахед", и FPV камикадзе. Они не различают их. Речь шла именно о FPV камикадзе — маленькие дроны, которые несут небольшой заряд и летают с левого берега на правый, терроризируя население Никополя", — подчеркнул чиновник.

По словам Евтушенко, ранее российские военные использовали FPV-дроны только на фронте, однако теперь география их применения расширилась. Глава РВА считает, что это свидетельствует о "насыщении дронами армии россиян".

Чиновник также отметил, что угроза для мирных жителей возросла, так как опасность использования оккупантами беспилотников теперь стала круглосуточной, как и артиллерийская.

Евгений Евтушенко сообщил об атака FPV-дронов на Никополь Евгений Евтушенко сообщил об атака FPV-дронов на Никополь

В своем Telegram-канале Евтушенко еще раз подчеркнул, что общим названием "БПЛА" или "дрон" часто называют совершенно разные типы беспилотных летательных аппаратов.

"В моем сообщении речь шла именно о fpv-камикадзе. Это беспилотник размером со школьную тетрадь, который несет взрывное устройство весом до 3-х килограммов, неподвижно закрепленное к корпусу", — написал он.

Евгений Евтушенко уточнил информацию касательно атаки БПЛА на Никополь

Обстрел Никополя 10 января: что известно

Евгений Евтушенко 10 января сообщил, что ночью ВС РФ запустили по Никополю дрон-камикадзе, оборудованный прибором ночного видения. При этом он не указал, какую именно модель БПЛА запустили россияне.

"Подобные дроны уже долгое время используются на фронте, но на территории района это первый случай", — отметил Евтушенко.

Последствия обстрела Никополя Фото: Telegram

Последствия обстрела Никополя Фото: Telegram

Напомним, аналитик Defense Express Сергей Згурец 9 января заявил, что Россия могла получить ограниченное количество иранских реактивных БпЛА Shahed-238 с реактивным двигателем, которые развивают скорость от 400 до 600 км в час.

Ранее, 7 января, аналитики Института изучения войны в своем отчете упомянул о том, что Россия будет производить "миниатюрные" разведывательные беспилотники и тактические ударные боеприпасы к дронам.