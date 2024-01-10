Закупки белья и одежды для ВСУ: контракты задержанного бизнесмена проверят "под микроскопом"

По словам пресс-секретаря Минобороны Украины Иллариона Павлюка, пока еще действует контракт на поставки продуктов военнослужащим. Нарушений по нему пока не нашли.

Минобороны Украины тщательно проверяет детали контрактов, заключенных с компанией, к которой имеет отношение львовский бизнесмен Игорь Гринкевич. Но один из договоров все еще в силе. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк.

"Для разрыва контракта необходимы основания, мы живем в правовом государстве, поэтому сейчас, скажем так, это соглашение "под микроскопом", — заявил он, добавив, все детали изучаются со вниманием. При малейших нарушениях будут основания для разрыва контракта.

По словам Павлюка, пока еще действует контракт на поставки продуктов военным, по нему пока о каких-либо нарушениях неизвестно.

В чем обвиняют Игоря Гринкевича

Львовский предприниматель Игорь Гринкевич находится в СИЗО. Начато уголовное производство о даче взятки (500 тыс. долларов) одному из топ-чиновников ДБР. Сообщается, что так предприниматель пытался добиться содействия в возвращении имущества, изъятого у его компаний в ходе расследования.

30 декабря 2023 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену.

Накануне заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко заявил, что Минобороны расторгло договоры с компаниями, имеющими отношение к Гринкевичу. В дальнейшем появились данные о том, что еще одно соглашение действует.

В ДБР сообщили, что несколько месяцев назад начали расследовать сделки о закупках одежды и белья для ВСУ. Львовский предприниматель получил 23 тендера на поставки для Минобороны. Общая стоимость контрактов оценивается в 1,5 млрд грн.

Вместе с тем, сообщается, что многие контракты не были выполнены, некоторые — не в полном объеме, или же по завышенным ценам.

В ДБР не назвали фамилию бизнесмена, однако, по сведениям журналистов, это львовский предприниматель Игорь Гринкевич. Его сын Роман 9 января написал в Instagram, что семья вела свою коммерческую деятельность на законных основаниях.

Напомним, что в семье Гринкевичей впервые отреагировали на скандал с закупками для Минобороны. Сын Игоря Гринкевича считает скандал заказным. Он также заявил, что семья не планирует выезжать за границу.

Ранее сообщалось, что в Минобороны заявили о расторжении всех контрактов с компаниями Гринкевичей.