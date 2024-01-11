Летают до 180 км: КНДР может быть готова продать РФ новый тип баллистических ракет

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сказал, что Северная Корея предоставила России около 5000 контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 млн артиллерийских снарядов 152-мм снарядов или около 400 000 боеприпасов 122-мм.

Северная Корея может продать России баллистические ракеты нового типа в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности. Об том заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик изданию Yonhap.

По словам политика, система вооружения, представленная северокорейскими государственными СМИ во время визита Ким Чен Ына на завод по производству боеприпасов в начале этой недели, представляет собой баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Более того, они могут нести даже ядерные боеголовки.

"Северная Корея впервые провела испытательный запуск баллистической ракеты ближнего радиуса действия в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с расчетной дальностью полета 100–180 километров", — сказал Шин.

Он также отметил, что визит Ким Чен Ына может быть связан с поставками оружия в Россию. Так, Пхеньян заявил, что развернет эти ракеты на передовой.

"Учитывая недавнюю торговлю оружием, я думаю, Северная Корея может продать их России", — сказал Шин.

Журналисты отметили, что США недавно рассекретил разведданные, показывающие, что Северная Корея предоставила России пусковые установки баллистических ракет и баллистические ракеты дальностью 900 км.

По оценкам министра Шина, по состоянию на конец декабря Северная Корея предоставила России около 5000 контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 миллиона артиллерийских снарядов 152-мм снарядов или около 400 000 боеприпасов 122-мм.

Кроме того, министр выразил обеспокоенность по поводу предполагаемого предоставления Россией технологической помощи для программы вооружений Северной Кореи в обмен оружие.

"Спутник-шпион Северной Кореи, запущенный в скале, считается элементарным. Если Россия продолжит предлагать технологическую помощь, возможности спутника будут улучшаться", — сказал Шин.

Ранее постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук говорил, что Северная Корея использует Украину в качестве полигона для испытаний своих ракет с помощью передачи баллистических ракет России. По его словам, баллистические ракеты малой дальности, переданные КНДР России, были запущены по Украине в декабре и январе.