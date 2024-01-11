Мифы о "Великой Отечественной" и мнимые параллели: ISW о стратегии Кремля по Украине

По мнению экспертов ISW, постоянные намеки Кремля на Вторую мировую войну отчасти призваны создать ложное впечатление, что Россия сегодня может смести своих врагов, полагаясь на массу и вес подавляющей живой силы и техники.

Российская власть пытается подготовить россиян к долгой войне и одновременно убедить их, что война в Украине не будет иметь долговременных последствий. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), который они опубликовали в отчете от 10 января.

Для этого Кремль пытается использовать мифы о "Великой Отечественной" войне и строит мнимые параллели с российской-украинской войной. Как отмечают эксперты, на самом деле это противоречит нынешнему уровню мобилизации в России и риторике президента Владимира Путина.

Институт изучения войны анализирует интервью с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, опубликованное 9 января в петербургском издании "Фонтанка".

Аналитики отмечают, что Картаполов пытается расширить мнимую аналогию между борьбой СССР против нацистской Германии и неспровоцированным вторжением России в Украину, приводя в пример успешные наступательные операции советских войск в 1943 году и проводя параллели с неудачным летним наступлением ВСУ в 2023 году.

"Аналогия Картаполова не имеет особого смысла, особенно если учесть тот факт, что российские войска за последние месяцы не добились заметных успехов, как советские войска за месяцы до декабря 1943 года", — подчеркивают эксперты.

Журналист спросил главу комитета Госдумы, основываясь на его аналогиях, не находится ли Россия сейчас, образно говоря, ближе к окончанию войны. Это заставило российского чиновника признать, что войну России в Украине и "Великую Отечественную" войну нельзя буквально сравнивать. При этом Картополов продолжал использовать аллюзии на Вторую мировую войну и утверждать, что Россия будет продолжать войну в Украине до тех пор, пока не установят "знамя над Рейхстагом", то есть до достижения всех максималистских целей Путина.

Картаполов также сослался на Вторую мировую войну, отвечая на вопрос о демобилизации российских военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации в России. Он утверждал, что советские военные не возвращались домой в 1942 году только потому, что воевали целый год, а призывы россиян к демобилизации назвал информационной операцией западных и украинских спецслужб. Одновременно глава комитета повторил нарративы Кремля о том, что нет необходимости во всеобщей мобилизации ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

Вместе с тем риторика РФ, изображающая ее неспровоцированное вторжение в Украину как длительную тотальную войну за национальное выживание, по мнению экспертов Института, подрывает усилия диктатора Путина, который в рамках своей предвыборной кампании пытается успокоить россиян относительно внутренних последствий войны, что, как замечают аналитики ISW, является важным аспектом президентской кампании Путина в 2024 году.

Одновременно Институт допускает, что Картаполов, возможно, целенаправленно продвигает долгосрочные послания Кремля, которых Путин и его окружение, возможно, захотят избежать во время президентской кампании.

"Постоянные намеки Кремля на Вторую мировую войну отчасти призваны создать совершенно ложное впечатление, что Россия сегодня может смести своих врагов, полагаясь на массу и вес подавляющей живой силы и техники, как Красная Армия предположительно сделала это с нацистской Германией", — подчеркивают эксперты Института.

Ключевые выводы ISW за 10 января

Кроме использования мифов и аналогий со Второй мировой войной, Москва, по мнению экспертов, скорее всего, начала создавать информационное поле для операции под чужим флагом в Приднестровье с целью достичь дестабилизации в Молдове, а также подорвать экспорт украинского зерна вдоль западного побережья Черного моря.

По имеющимся сведениям, эксперты Института пришли к выводу, что Иран "близок" к тому, чтобы предоставить РФ баллистические ракеты и системы класса "земля-земля". Кроме того, инсайдер издания Sky News 10 января заявил, что Иран разработал новый "взрывной и разведывательный" Shahed-107 и уже предложил его России за более чем 2 миллиона долларов. БПЛА имеет дальность действия 1500 километров и оснащен передатчиком прямой видеотрансляции.

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС сможет поставить Украине один миллион снарядов к весне 2024 года. При этом он подчеркнул, что ЕС необходимо сократить экспорт боеприпасов в страны, не входящие в союз, и нарастить такие же мощности по производству оружия, как у России. При этом он убежден, что Евросоюз может достичь этой цели за период от 18 месяцев до двух лет.

Российские инсайдерские источники продолжают обсуждать отстранение от должности первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Именно он руководил российским "добровольческим корпусом", который должен был заменить ЧВК "Вагнер" в Украине.

Также главнокомандующий ВМФ России, адмирал Николай Евменов заявил 10 января, что российские военные планируют в среднесрочной перспективе переформировать пять морских пехотных бригад флотов РФ в морские пехотные дивизии, а морской пехотный полк Каспийской флотилии – в морскую пехотную бригаду.

Кроме того, оккупационные власти продолжают депортировать в РФ заключенных с временно оккупированных территорий Украины. Это, по мнению экспертов ISW, РФ может использовать как часть масштабных усилий по сбору данных об украинских гражданах.

Напомним, согласно опросу Russian Field, опубликованного в ноябре 2023 года, большинство россиян обеспокоены количеством жертв из-за войны в Украине. В частности, каждый третий по той же причине переживает за свое благосостояние.

В октябре опрос российской организации "Левада-Центр" показал, что решение о завершении войны поддержал бы каждый седьмой россиянин. Несмотря на это, большая часть жителей России готовы прекратить войну только в случае сохранения оккупированных территорий под контролем РФ.