Lockheed Martin выпустил тысячный истребитель F-35: ключевые показатели программы

За время существования программы совершено 469 тысяч вылетов. Сейчас F-35 служат в 17 странах мира на 32 базах и 11 кораблях.

Американская оборонная компания Lockheed Martin произвела 1 000 истребителей F-35 Joint Stike Fighter. Об этом сообщает The War Zone.

Компания продолжает производить истребители 5 поколения F-35 Lightning II несмотря на сложности с обновлением TR3. На производственных мощностях находятся истребители F-35 с разной стадией готовности.

"Мы продолжаем производство F-35 и имеем самолеты на разных стадиях финального производственного процесса. Как только эти самолеты получат необходимое оборудование TR3, и когда будет доступно окончательное программное обеспечение TR3, они продолжат производственный процесс, в том числе это касается самолетов на стоянке, которые затем будут доставлены к месту назначения", — сообщили в Lockheed Martin.

Места базирования истребителей F-35 в мире

В издании называют производство 1000 истребителей F-35 невероятным достижением для непростой программы, которая порой испытывала значительные трудности. По состоянию на начало января 2024 года программа F-35 имеет:

773 000 часов налета;

469 000 вылетов;

было подготовлено более 2280 летчиков и 15 400 инженеров;

Сейчас истребители F-35 служат на 32 базах и 11 кораблях в 17 странах мира. Сейчас спрос на самолет Lockheed Martin является рекордным из-за ситуации в мире. Новые клиенты, которые получат F-35 в версии TR3 или Block 4, будут иметь значительно более зрелый самолет с расширенными возможностями и еще большим потенциалом.

Производственные мощности F-35 Фото: Lockheed Martin

Модернизация Block 4 будет включать много новых функций, в том числе значительно расширенную вычислительную мощность, новые дисплеи, дополнительное вооружение, средства РЭБ и другие новейшие системы. Сейчас основная проблема заключается в том, чтобы нужно решить все проблемы с обновлением TR3. Потенциально оно может задержаться на 12-18 месяцев.

Напомним, 29 декабря СМИ писали, что Япония оборудовала второй эсминец под запуски F-35B.

Также сообщалось, что для летчиков F-35 разрабатывают шлемы дополненной реальности.