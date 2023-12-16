Для пилотов F-35 разработают шлемы дополненной реальности: на что это повлияет

Lockheed Martin за 174,6 млн долларов США создаст носимые устройства, которые помогут военным лучше прицеливаться и видеть ночью.

Related video

Компания Lockheed Martin по заказу Военно-морского флота США разработает электрооптические дисплеи для шлемов, которыми пользуются пилоты боевых реактивных самолетов F-35, передает Military aerospace.

Шлем будет оснащаться проекционным дисплеем (head-up display — HUD) и системой проецирования сигнатур ночного видения для прицеливания и поддержания пространственной ориентации. Инженеры сделают все возможное, чтобы устранить эффект оптического размытия, нередко проявляющийся жидкокристаллических экранов в ночное время. Это крайне важно сделать для F-35, которые часто приземляются на авианосцы.

Эксперты по авионике ВМС США намерены протестировать такие шлемы "дополненной реальности", надев их во время полета на ударных истребителях F-35 Lightning II. Сумма контракта, заключенного с производителем, составляет 174,6 млн долларов США. Первая партия будет включать 17 нашлемных дисплеев третьего поколения.

Военный самолет F-35 Фото: Martin Corporation/Todd R. McQueen

В разработке усовершенствованной модели дисплея примут участие эксперты из Collins Aerospace и Elbit Systems of America. Как сообщает СМИ, устройство станет "основной системой отображения информации для пилота". По задумке инженеров, виртуальные возможности электрооптического нашлемного дисплея позволят пилоту смотреть "сквозь" нижнюю часть фюзеляжа F-35 или непосредственно на цель, обеспечивая точную пространственную ориентацию, точное наведение оружия и тактическое превосходство днем и ночью. При этом пилот сможет отслеживать все данные о полете в режиме реального времени, получая информацию от определенных датчиков.

Важно

Заменят полигоны: военные получат специалные шлемы виртуальной реальности OP-1 (видео)

Специальный встроенный трекер будет фиксировать, куда смотрит пилот, и таким образом, только взглянув на цель, пилот уже возьмет ее на мушку. А во время выполнения ночных миссий, можно будет воспользоваться функцией ночного зрения, при этом надевать специальные очки не нужно, так как сигнатуры будет отображаться на козырьке шлема.

Данные на шлем дополненной реальности будут поступать и от системы распределенной апертуры (Distributed Aperture System — DAS) F-35, состоящей из шести инфракрасных камер, установленных вокруг корпуса самолета, что позволяет пилотам "осматривать" его.

Корпус устройства выполнят из углеродного волокна, и каждая модель будет подогнана под размеры и формы голов разных пилотов — для максимального комфорта.

Ранее мы сообщали о том, как развиваются носимые устройства для солдат будущего. Дополненная реальность, экзоскелеты и биометрические датчики – все это вскоре станет повседневностью для бойцов.