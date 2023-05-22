Без гаджетов войну не выиграть: как развиваются носимые устройства для солдат будущего

Дополненная реальность, экзоскелеты и биометрические датчики – все это вскоре станет повседневностью для бойцов, говорят военные эксперты.

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По мере того как технологии продолжают развиваться, возможности для будущих разработок носимых военных устройств кажутся безграничными, пишет Interesting Engineering. Новые технологии, такие как дополненная реальность, экзоскелеты и биометрические датчики станут обязательным оснащением солдат в любой армии мира, которая планирует соотвествовать современным вызовам на поле боя.

Дополненная реальность

Технология дополненной реальности (AR) отображает цифровую информацию о ситуации на поле боя. Специальные шлемы, такие как система IVAS, в режиме реального времени повышают ситуационную осведомленность. Виртуальные очки пришли в армию из компьютерных игр т теперь дорабатываются военными инженерами с учетом потребностей солдат.

Кроме встроенных датчиков сбора дополнительной информации подобные шлемы будут оснащены системами связи и приборами ночного видения. Так же "компьютерное зрение" поможет бойцу лучше прицеливаться, командирам иметь полную аналитическую информацию о состоянии их отряда и давать возможность координировать совместные действия группы.

Армия США активно тестирует систему IVAS Фото: U.S. Army

Экзоскелеты

Это еще одна многообещающая разработка в области носимой солдатской экипировки. Эти роботизированные системы предназначены для повышения силы, выносливости и подвижности солдат, что позволяет им нести более тяжелые грузы и быстрее перемещаться по полю боя.

Несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, таких как тактический штурмовой легкий костюм оператора (TALOS) армии США и система ONYX компании Lockheed Martin уже тестируются в армии США. Эти проекты направлены на создание легких, эффективных и прочных экзоскелетов, которые можно легко интегрировать в солдатскую экипировку.

LockheedMartin ужке выпустил экзоскелет ONYX для армии США Фото: Lockheed Martin

Биометрические датчики

Биометрические датчики являются важным компонентом будущих носимых солдатских устройств. Они могут отслеживать жизненные показатели солдата и физиологические данные в режиме реального времени. Это недооцененное преимущество на поле боя и на тренировках. Датчики будут отслеживать частоту пульса, уровень гидратации, температуру тела и другие важные параметры.

Все эти данные позволяют командирам принимать обоснованные решения относительно самочувствия и уровня усталости своих солдат.

Улучшенная связь

Эффективная связь имеет первостепенное значение для военных операций. Она обеспечивает координацию, обмен информацией и быстрое принятие решений. Носимые солдатские устройства будущего, такие как усовершенствованные устройства связи и интегрированные системы шлемов, могут обеспечить бесперебойную и безопасную связь между военнослужащими в режиме реального времени.

Приборы специальной оптической связи так же помогут наладить координацию между подразделениями Фото: Raytheon Technologies

Профилактика травм

Носимые солдатские устройства будущего также могут помочь снизить риск травм или смерти в бою, обеспечивая расширенную защиту и мониторинг состояния здоровья в режиме реального времени. Например, улучшенный бронежилет может обеспечить лучшую защиту от пуль и осколков. Между тем, биометрические датчики могут отслеживать жизненные показатели и предупреждать командиров о потенциальных рисках для здоровья или уровне усталости. Эти достижения в области носимых солдатом устройств улучшат характеристики и будут способствовать безопасности военнослужащих во время боевых и учебных операций.

Ранее Фокус рассказывал, что эксперты раскрыли, какими будут спецвойска будущего.