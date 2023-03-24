"Вторая армия мира" пугает экзоскелетом. Почему в России не будет "суперсолдат"

Ростех уже 10-й год разрабатывает костюм "Сотник", который должен уметь останавливать пулеметный 50-й калибр.

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Экзоскелеты – популярная тема научпопа и прочей околовоенной журналистики, но еще ни один экзоскелет не появился на поле боя, пишет журнал Forbes. Однако, по мнению автора статьи, из-за полного провала на фронте россияне начнут активно продвигать тематику "суперсолдат" в надежде поднять боевой дух в армии и напугать ВСУ.

Какие бывают экзоскелеты

На данный момент существует две разновидности подобных механизмов – активные и пассивные. Пассивные экзоскелеты — это те, которые не имеют собственного источника энергии и работают за счет упругости материалов или гидравлических систем. Активные экзоскелеты оснащены двигателями или сервоприводами, которые управляются электроникой или даже нейросетями.

У каждого типа устройств есть свои плюсы и минусы. Пассивные экзоскелеты проще по конструкции и дешевле по стоимости, но они также менее функциональны и эффективны. Они могут облегчить нагрузку на мышцы или повысить скорость передвижения на коротких расстояниях, но не могут значительно увеличить грузоподъемность или продолжительность работы.

Активные экзоскелеты более сложны по конструкции и дороже по стоимости, но они также более функциональны и эффективны. Они помогут бойцу поднимать тяжелые предметы, но требуют дорогостоящего обслуживания и долгого обучения, а также постоянной подзарядки.

Какие экзоскелеты есть у РФ

В России есть несколько разработок в области военных экзоскелетов. Например, на форуме "Армия-2021" был представлен первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями, который может усиливать физические возможности солдата и снижать нагрузку на его тело.

Также в РФ испытают экзоскелеты для артиллеристов, которые облегчат погрузку снарядов. Кроме того, российский экзоскелет входит в экипировку "солдата будущего" и имеет название "Ратник-3". Его должны окончательно довести до полного функционала в 2025 году. Ростех уже десятый год разрабатывает костюм "Сотник", который, по обещаниям инженеров должен уметь останавливать пулеметный пятидесятый калибр.

Экзокостюм "Сотник" разрабатывают уже почти 10 лет, а он все еще не в российской армии Фото: Соцсети

Но, как утверждает Forbes, все эти разработки уже не единожды были показаны на выставках, однако так и не получили полноценной реализации. Сложности заключаются в финансировании и технологиях. Даже простой базовый пассивный экзоскелет требует применения дорогостоящих материалов типа титана и поставить в армию множество таких экзоскелетов – очень дорогая задача, особенно на фоне того, что Россия испытывает оружейный голод и готова отправлять на фронт расконсервированные танки Т-54 образца 1946 года.

Активные экзоскелеты, кроме дорогостоящих комплектующих, требуют использование сложной электроники и чипов, с которыми у России возникла огромная проблема из-за наложенных на нее санкций. Так что ни о каком эффекте, кроме пропагандистского, говорить не приходится, отмечает автор статьи.

Какие экзоскелеты есть у США

Пентагон не первый год активно продвигает идею экзоскелетов для военных. Одним из таких проектов является TALOS (Tactical Assault Light Operator Suit), который предполагает создание защитного костюма с экзоскелетом для спецназа. Однако проект до сих пор не завершен из-за технических сложностей, связанных с обеспечением быстрого сенсорного отклика, сложным управлением движениями суставов и недостаточной энергетической эффективностью.

В США разработали TALOS, но он так же есть далеко не у каждого солдата Фото: Соцсети

Другим американским проектом является ONYX от компании Lockheed Martin. Это нижний экзоскелет, который поддерживает колени и бедра оператора при ходьбе или беге по неровной поверхности. ONYX использует искусственный интеллект для анализа движений оператора и подстройки под них. Однако до сих пор эта модель так и не появилась у американских военных.

Lockheed Martin разработала пассивный экзоскелет для выносливости солдат армии США Фото: Lockheed Martin

Чем хороши экзоскелеты

Эксперты, опрошенные Forbes, отмечают, что если в военном деле экзоскелеты до сих пор не нашли своего применения из-за необходимости идти на недопустимые компромиссы, то в гражданской сфере они являются действительно перспективным подспорьем. В первую очередь речь идет о помощи людям, которые ограничены в передвижении. Например, в Израиле компания ReWalk Robotics разработала экзоскелет ReWalk, предназначенный для помощи людям с параличом нижних конечностей. ReWalk позволяет им ходить с помощью костылей и специального пульта управления.

В Австралии компания Rex Bionics создала экзоскелет REX, который также предназначен для людей с параличом или ограниченной подвижностью ног. REX позволяет им стоять, ходить и подниматься по лестницам с помощью джойстика.

Экзоскелеты отлично подходят для гражданских, а не военных целей Фото: Rex Bionics

Автор статьи отмечает, что как бы не пиарились на экзоскелетах военные любой из стран, следует понимать, что при всех преимуществах, значительную роль играет высокая стоимость, сложность обслуживания, необходимость обучения и адаптации операторов.

В чем минусы экзоскелетов

Одна из проблем – высокая стоимость экзоскелетов даже с базовыми функциями. И если какой-нибудь мировой производитель авто на своем заводе может обеспечить простыми экзоскелетами своих рабочих, то в масштабах целой армии — это огромные финансовые затраты.

Но самая большая проблема любого экзоскелета – ограничение действий оператора. В мире еще не создан экземпляр, который бы идеально соотносился с возможностями человеческого скелета и мышц. И если для гражданских нужд с этим можно смириться и пойти на компромиссы, то в военном деле, где играет роль каждая секунда, это недопустимо. Поэтому, как пишет Forbes, при всем богатстве выбора разработок еще ни один экзоскелет не оказался на реальном поле боя.

Чем круче экзоскелет, тем сложнее с ним на поле боя, говорят эксперты Фото: Raytheon Technologies

Военные эксперты так же отмечают, что экзоскелеты еще настолько несовершенны, что на данный момент не имеют смысла в применении на фронтах, поскольку основные бои проводятся с помощью ракет, артиллерии и дронов. В этом случае экзоскелет будет только мешать, ограничивая подвижность солдата. Хотя, конечно, некоторые модели и смогут защитить бойца от осколков, но в глобальном смысле их применение пока не оправдано.

Ранее Фокус писал, что армия США начала тестировать экзоскелет, расширяющий возможности человека.