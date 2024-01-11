"Просто сидеть в обороне — путь в никуда": в ГУР объяснили ожидания от войны в 2024 году

От того, насколько украинский оборонно-промышленный комплекс способен запустить эффективный процесс производства вооружения и военной техники, будут зависеть дальнейшие боевые действия, отметил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Украине стоит не только сосредоточиться на обороне в текущем году, а также направить силы на наращивание собственных возможностей, но не все зависит именно от нашего государства. Подробности в подкасте "Украинской правды" сообщил Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки.

Представителя ведомства спросили о том, кто будет иметь преимущество в "долговременной войне", если Украина уже принимает в ней участие. Он отметил, что в этом вопросе также важным является и участие стран-партнеров. По его мнению, если занять исключительно оборонительную позицию, это ни к чему не приведет.

"Просто сидеть в обороне — это путь в никуда", — пояснил он.

Скибицкий отметил, что Россия имеет достаточно мобилизационного ресурса. Враг пополняет потери, проще проводит укомплектованность подразделений.

Представитель ГУР обратил внимание на развитие наших возможностей. По его мнению, все будет зависеть от того, насколько украинский оборонно-промышленный комплекс способен запустить эффективный процесс производства вооружения и военной техники.

Представитель ГУР подчеркнул, что партнеры Украины сейчас акцентируют на необходимости локализовать производство, однако РФ своими ударами демонстрирует попытки отпугнуть от таких намерений. Скибицкий отметил, что российская разведка "так и не поняла — где есть производство, а где торговый центр, построенный в цехах бывшего предприятия оборонно-промышленного комплекса".

Напомним, 10 января в ГУР рассказали о количестве ракет в войсках РФ. По словам Вадима Скибицкого, противник лишь покрывает имеющиеся расходы, однако об увеличении производства речь не идет. Это свидетельствует о том, что санкции работают.