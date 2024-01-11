РФ вышла на производство 2 млн боеприпасов в год, — Скибицкий

По словам представителя ГУР, россияне все еще имеют дефицит боеприпасов в 500 тысяч снарядов в год. Его покрывают за счет Беларуси, КНДР и Ирана.

Россия вышла на показатель производства в 2 млн снарядов в год в калибрах 122-мм и 152-мм. Однако есть дефицит боеприпасов, который они покрывают через КНДР и другие страны. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в подкасте "(не)Безопасная страна".

По словам разведчика, РФ выполнила оборонный заказ, который был поставлен оборонно-промышленному комплексу на 2023 год.

"Они вышли на 2 млн боеприпасов, которые они могут изготавливать собственными силами в год. Имеется в виду 122-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы", — сообщил Вадим Скибицкий.

Однако он добавил, что в течение 2023 года РФ имела дефицит снарядов. Сначала Москва покупала боеприпасы в Беларуси, Иране и сейчас в КНДР. Получение 500 тысяч боеприпасов из разных стран позволило РФ выполнить план Минобороны для ведения боевых действий. Однако в дальнейшем расширение боеприпасов имеет ряд проблем.

"Первое — производственные мощности. Для того чтобы их нарастить нужны станки, оборудование соответствующее. Второе — подготовленный персонал. Специалисты, которые способны изготавливать не только боеприпасы, но и другое высокоточное вооружение. Третье — это компоненты: порох, взрыватели. Их должна производить или Российская Федерация, или их надо покупать в других странах", — заявил офицер.

По оценкам украинской разведки, дефицит в 500 тысяч боеприпасов в год у оккупантов будет оставаться. В вопросе производства снарядов в Украине, все зависит от западных партнеров. Более года прошло с заседания "Рамштайн", когда обсуждалась необходимость наращивания производства странами-партнерами. Европейская оборонка наращивает способности, но постепенно.

Напомним, ранее Вадим Скибицкий заявил, что у ГУР есть точные доказательства поставки ракет из КНДР в РФ.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что для выхода Украины на границы 1991 года нужно 15-17 млн боеприпасов.