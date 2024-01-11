Волчья стая: США намерены наращивать количество субмарин в Тихоокеанском регионе

Реализация инициативы Wolfpack, пояснил адмирал ВМС США Дэрил Кодл, позволит эффективно развертывать необходимое количество подводных лодок в регионе в случае потенциальных угроз со стороны РФ и Китая.

Командующий флотом США адмирал Дэрил Кодл заявил, что Военно-морские силы планируют расширить инициативу Wolfpack (Волчья стая) по развертыванию подводных лодок в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы усилить способность ВМС реагировать на вызовы, исходящие от России и Китая. Об этом 11 января сообщили в Naval News.

Адмирал привел аналогию с подводной войной времен Второй мировой, отметив, что Wolfpack является одной из многих инициатив, предпринимаемых ВМС в рамках "Единой атлантической концепции" (One Atlantic). Она позволяет ВМС непрерывно предоставлять сертифицированные боеготовые силы, которые могут с легкостью маневрировать через зоны действия EUCOM (Европейское командование вооруженных сил США) и NORTHCOM (Северное командование вооруженных сил США), чтобы максимально повысить свою эффективность.

"Волчья стая" — это слово, которое адмирал Хьюстон придумал для описания того, как мы вели подводную войну во время Второй мировой войны. Идея в том, что если у вас есть группа кораблей, то они могли бы связываться друг с другом в ходе преследования целей, превосходящих их по скорости. И мы могли бы более эффективно объединить подводные лодки, чтобы нанести реальный ущерб", — пояснил Кодл.

Обозреватели уточнили, что в отличие от принципа эпохи Второй мировой в сегодняшней "Волчьей стае" развернутые подводные лодки имеют уровень готовности и сертификации "боевая готовность". Эти субмарины затем учитываются в составе сил реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут быстро быть развернуты в случае необходимости.

"Я могу в кратчайшие сроки перебросить эту подводную лодку в нужную точку, которая может быть согласована между командующим EUCOM и командующим NORTHCOM для реагирования на действия российских сил за пределами района", — отметил адмирал, добавив что концепция One Atlantic теперь будет расширена до Тихого океана.

Напомним, по мнению экспертов The Wall Street Journal, возможности подводного обнаружения китайских подводных лодок изменили баланс сил в конкурентном противостоянии с подводным флотом США. Таким образом это может означать окончание эры доминирования американцев в подводном противостоянии.