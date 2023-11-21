Будущее ВМС США: эксперт рассказал, как решить проблемы мощнейшего флота в мире (фото)

Доктор Брэдли Мартин из RAND Corporation озвучил ряд ключевых проблем, с которыми могут столкнуться американские ВМС в перспективе от 3 до 15 лет. Среди них проблемы материально-технической базы, логистики, производства новых кораблей и субмарин, а также растущая мощь флота КНР.

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В конце 2023 года ВМС США сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными с кадрами, постоянными бюджетными решениями, материально-техническим обеспечением, наращиванием военного потенциала, угрозами и давлением со стороны других стран. На этом фоне возникает вопрос, что же действительно нужно ВМС США в будущем, чтобы сохранить статус самого мощного флота в мире? Ключевые решения озвучил капитан ВМС США в отставке и директор Института безопасности логистики корпорации RAND доктор Брэдли Мартин в материале Naval News.

Эксперт прежде всего отметил, что американский флот — это мощная сила в мире, выполняющая множество различных задач.

"В какой-то мере он является жертвой собственного успеха, поскольку на протяжении десятилетий не было ни одного флота, сопоставимого с ним по масштабам и общим возможностям", — сказал Мартин.

Например, авианосец ВМС США класса Nimitz может с легкостью совершать от 100 до 120 ударных вылетов в день, и ни один другой флот не может даже приблизиться к этому показателю.

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В то же время Россия и Китай обладают мощным подводным флотом, однако они не могут сравниться с американскими подводными силами по уровню технологического развития.

Однако перед американским флотом стоят проблемы, требующие решения в ближайшие годы и многие из них связаны с общей неготовностью структуры сил.

Авианосец USS Theodore Roosevelt

Ключевые проблемы и их решение

Во-первых, ВМС США в целом не разработали стратегию развития структуры сил и в значительной степени работают на "автопилоте" при создании и планировании сил. Мартин пояснил, что Министерство ВМС определяет ключевые задачи в таких документах, как SECNAV Strategic Guidance, но они не являются достаточным руководством для определения того, как могут быть использованы силы и с какими видами угроз они могут столкнуться.

В ближайшие три года станет вопрос о создании новых надводных кораблей, выпуск которых постоянно задерживается. Среди причин недавно получившего широкую огласку провала программы модификации крейсеров ВМС типа Ticonderoga — отсутствие промышленных мощностей для выполнения работ.

Атомные подводные лодки также сталкиваются с задержками в техническом обслуживании, иногда весьма значительными, но причины их возникновения иные, чем у надводного флота. Здесь проблемы связаны с нехваткой опытного персонала на государственных верфях ВМФ.

Также ВМС крайне необходимо обеспечить наличие в стране адекватной промышленной базы для удовлетворения растущего спроса на боеприпасы.

"На примере войны на Украине мы убедились, что спрос на некоторые виды боеприпасов может значительно превысить имеющиеся запасы и даже превысить наши возможности по их пополнению. Что еще более важно, ВМС должны определить, есть ли у поставщиков вообще возможности для удовлетворения спроса", — подчеркнул Мартин.

Эсминцы USS Zumwalt Фото: navalnews

В ближайшие семь лет усилится противостояние в Восточной Азии, где Китай наращивает потенциал своих морских сил. Это указывает на необходимость увеличения количества кораблей, способных действовать в самых разных условиях, считает эксперт.

Кроме того, стратегический морской флот США устарел и нуждается в рекапитализации или, по крайней мере, в замене на корабли иностранного производства, способные быть переоборудованными для перевозки военных грузов на межконтинентальном расстоянии.

Силы военной логистики флота, которые специально предназначены для поддержки развернутых кораблей ВМФ, также сталкиваются с проблемами возраста и возможностей. В связи с вопросом материально-технического обеспечения и поддержания на плаву ВМФ также нуждается в экспедиционных ремонтно-восстановительных мощностях, аналогичных тендерам эсминцев и подводных лодок, которые в свое время были в достатке.

"Для решения самых разных задач — от ремонта специфического военного снаряжения до перезарядки боеприпасов — развертываемые платформы весьма необходимы", — отмечает Мартин.

Наконец в ближайшие 15 лет на первый план выйдут достижения в области автономности и долговечности беспилотных систем, которые станут большой частью архитектуры будущего флота.

"Например, существуют миссии, в которых использование подводных лодок было бы очень опасным — например, наблюдение за портом или добыча полезных ископаемых. Малые беспилотные летательные аппараты могут значительно повысить возможности кораблей и самолетов по поражению потенциального противника", — убежден Мартин.

Подводная лодка класса Columbia Фото: wiki

Также эксперт отметил значение подводных операций, который также будет возрастать по мере наращивания потенциала подводных лодок, вооруженных арсеналом различных ракет. Способность американских подводных лодок избегать обнаружения противолодочными системами противника, скорее всего, останется высокой.

Подводя итоги Мартин особое внимание уделил военно-промышленной базе, наличию квалифицированных специалистов, а также техническому обслуживанию флота.

"При планировании будущего необходимо признать, что некоторые из предположений относительно наличия промышленной базы и рабочей силы, которыми руководствовались США в ходе войн XX века, включая холодную войну, больше не действуют. Мир изменился. Военно-морской флот также должен измениться, чтобы ответить на новый вызов", — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что морской патрульный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon во время посадки вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы на базе морской пехоты на Гавайях.