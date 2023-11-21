Майбутнє ВМС США: експерт розповів, як вирішити проблеми найпотужнішого флоту у світі (фото)

Доктор Бредлі Мартін з RAND Corporation озвучив низку ключових проблем, з якими можуть зіткнутися американські ВМС у перспективі від 3 до 15 років. Серед них проблеми матеріально-технічної бази, логістики, виробництва нових кораблів і субмарин, а також зростаюча міць флоту КНР.

Related video

Наприкінці 2023 року ВМС США стикаються з численними проблемами, пов'язаними з кадрами, постійними бюджетними рішеннями, матеріально-технічним забезпеченням, нарощуванням військового потенціалу, погрозами та тиском з боку інших країн. На цьому тлі постає питання, що ж справді потрібно ВМС США в майбутньому, щоб зберегти статус найпотужнішого флоту у світі? Ключові рішення озвучив капітан ВМС США у відставці та директор Інституту безпеки логістики корпорації RAND доктор Бредлі Мартін у матеріалі Naval News.

Експерт насамперед зауважив, що американський флот — це потужна сила у світі, яка виконує безліч різних завдань.

"Якоюсь мірою він є жертвою власного успіху, оскільки протягом десятиліть не було жодного флоту, який можна було б порівняти з ним за масштабами й загальними можливостями", — сказав Мартін.

Наприклад, авіаносець ВМС США класу Nimitz може з легкістю здійснювати від 100 до 120 ударних вильотів на день, і жоден інший флот не може навіть наблизитися до цього показника.

Важливо

Зумери не хочуть іти у флот: як США вирішити питання дефіциту кадрів у ВМС

Водночас Росія і Китай володіють потужним підводним флотом, однак вони не можуть зрівнятися з американськими підводними силами за рівнем технологічного розвитку.

Однак перед американським флотом стоять проблеми, що потребують вирішення найближчими роками, і багато з них пов'язані із загальною неготовністю структури сил.

Авіаносець USS Theodore Roosevelt

Ключові проблеми та їхнє вирішення

По-перше, ВМС США загалом не розробили стратегію розвитку структури сил і значною мірою працюють на "автопілоті" під час створення та планування сил. Мартін пояснив, що Міністерство ВМС визначає ключові завдання в таких документах, як SECNAV Strategic Guidance, але вони не є достатнім керівництвом для визначення того, як можуть бути використані сили та з якими видами загроз вони можуть зіткнутися.

У найближчі три роки постане питання про створення нових надводних кораблів, випуск яких постійно затримується. Серед причин провалу програми модифікації крейсерів ВМС типу Ticonderoga, який нещодавно набув широкого розголосу, — відсутність промислових потужностей для виконання робіт.

Атомні підводні човни також стикаються із затримками в технічному обслуговуванні, іноді досить значними, але причини їх виникнення інші, ніж у надводного флоту. Тут проблеми пов'язані з нестачею досвідченого персоналу на державних корабельнях ВМФ.

Також ВМС вкрай необхідно забезпечити наявність у країні адекватної промислової бази для задоволення зростаючого попиту на боєприпаси.

"На прикладі війни в Україні ми переконалися, що попит на деякі види боєприпасів може значно перевищити наявні запаси та навіть перевищити наші можливості щодо їх поповнення. Що ще більш важливо, ВМС повинні визначити, чи є у постачальників взагалі можливості для задоволення попиту", — наголосив Мартін.

Есмінці USS Zumwalt Фото: navalnews

У найближчі сім років посилиться протистояння у Східній Азії, де Китай нарощує потенціал своїх морських сил. Це вказує на необхідність збільшення кількості кораблів, здатних діяти в найрізноманітніших умовах, вважає експерт.

Крім того, стратегічний морський флот США застарів і потребує рекапіталізації або, принаймні, заміни на кораблі іноземного виробництва, які здатні бути переобладнаними для перевезення військових вантажів на міжконтинентальній відстані.

Сили військової логістики флоту, які спеціально призначені для підтримання розгорнутих кораблів ВМФ, також стикаються з проблемами віку і можливостей. У зв'язку з питанням матеріально-технічного забезпечення та підтримання на плаву ВМФ також потребує експедиційних ремонтно-відновлювальних потужностей, аналогічних тендерам есмінців і підводних човнів, яких свого часу було вдосталь.

"Для вирішення найрізноманітніших завдань — від ремонту специфічного військового спорядження до перезарядження боєприпасів — розгортання платформ є дуже необхідним", — зазначає Мартін.

Нарешті в найближчі 15 років на перший план вийдуть досягнення в галузі автономності та довговічності безпілотних систем, які стануть великою частиною архітектури майбутнього флоту.

"Наприклад, існують місії, в яких використання підводних човнів було б дуже небезпечним — а саме, спостереження за портом або видобуток корисних копалин. Малі безпілотні літальні апарати можуть значно підвищити можливості кораблів і літаків щодо ураження потенційного противника", — переконаний Мартін.

Підводний човен класу Columbia Фото: wiki

Також експерт наголосив на значенні підводних операцій, яке також зростатиме в міру нарощування потенціалу підводних човнів, озброєних арсеналом різних ракет. Здатність американських підводних човнів уникати виявлення протичовновими системами противника, найімовірніше, залишиться високою.

Підбиваючи підсумки, Мартін особливу увагу приділив військово-промисловій базі, наявності кваліфікованих фахівців, а також технічному обслуговуванню флоту.

"Під час планування майбутнього необхідно визнати, що деякі з припущень щодо наявності промислової бази та робочої сили, якими керувалися США під час воєн XX століття, включно з холодною війною, більше не діють. Світ змінився. Військово-морський флот також повинен змінитися, щоб відповісти на новий виклик", — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що морський патрульний літак Військово-морських сил США P-8A Poseidon під час посадки вилетів за межі злітно-посадкової смуги на базі морської піхоти на Гаваях.