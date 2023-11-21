На Гаваях літак P-8A Poseidon викотився в океан зі злітно-посадкової смуги (відео)

Американський літак здійснював регулярне тренування з морського патрулювання та розвідки. Poseidon викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки.

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Морський патрульний літак Військово-морських сил США P-8A Poseidon вилетів за межі злітно-посадкової смуги на базі морської піхоти на Гаваях. Про це повідомляє The War Zone.

Під час заходу на посадку патрульного літака P-8A Poseidon стався інцидент приблизно о 14:00 20 листопада за місцевим часом. За даними журналістів, на борту літака знаходилось 9 осіб, і всі вони дісталися до берега. Маркування літака вказує на домашню базу літака на острові NAS Whidbey у штаті Вашингтон. На Гаваях літак проводив регулярне тренування для морського патрулювання та розвідки.

Пізніше пані підполковник морської піхоти Гейлі Хармс повідомила, що під час посадки він вилетів за межі злітно-посадкової смуги та впав у воду. Усі 9 членів екіпажу вдало дісталися берега та не постраждали.

P-8A Poseidon — це головний морський патрульний літак Військово-морських сил США. Він здатний виконувати будь-які дії від пошуку підводних човнів до збору сигналів та інших форм розвідки. На Гаваях немає постійного пункту базування для Poseidon, але вони постійно діють над островами й над різними частинами Тихого океану.

Нагадаємо, 4 квітня ВМС США випробували нову протикорабельну ракету LRASM у звʼязці з літаком P-8A Poseidon.

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