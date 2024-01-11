"Ситуация критическая": ВС РФ не остановят штурмы из-за погодных условий, — офицер НГУ

Командир Михаил Крыжановский заверил, что несмотря на сложности с логистикой и преимущество врага в артиллерии Силам обороны удается удерживать позиции. Однако он подчеркнул, что потенциал оккупантов еще не исчерпан.

Не стоит ожидать, что из-за погодных условий ВС РФ прекратят свое наступление. Об этом в комментарии "Еспресо" заявил подполковник Нацгвардии, командир 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский.

"На сегодня ситуация на линии фронта остается сложной. Противник не оставляет попыток проводить наступательно-штурмовые действия на определенных направлениях по линии боевого соприкосновения", — рассказал он.

Военный отметил, что из-за погоды ухудшилась логистика как у вражеских, так и у украинских войск. Кроме того, оккупанты имеют преимущество в боеприпасах и артиллерии. Несмотря на это Силы обороны держат позиции и отражают их атаки.

"Ситуация критическая, но контролируемая", — подчеркнул Крыжановский.

По его словам, ВС РФ не исчерпали свой наступательный потенциал. Офицер уверен, что штурмы украинских позиций будут продолжены.

"Судя по ситуации, которая происходит на фронте, <…> наступательно-штурмовые действия противника однозначно будут продолжаться. Потенциал враг не теряет", — сказал защитник.

Напомним, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Россия вышла на производство 2 миллионов снарядов в год. Однако, по его словам, в 2023 году РФ имела дефицит и покупала боеприпасы у других стран.

Командующий ВМС Алексей Неижпапа поделился, что стратегии и хитрости, которые использовали ВСУ в предыдущие два года, сейчас уже становятся устаревшими.