Южная Корея начинает серийное производство ракет TAipers: что известно о ПТУР (фото)

Разработчики утверждают, что новая ракета воздушного базирования, которая придет на смену BGM-71 TOW, способна пробить однородную броню RHA толщиною до 1000 мм.

Южная Корея готовится к серийному производству противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TAipers воздушного базирования. Данная ракета — отечественная разработка компании Hanwha, которая станет важнейшим компонентом вооружения легких вертолетов (LAH) и вертолетов MUH-1 Marineon южнокорейских вооруженных сил. Об этом 10 января сообщили обозреватели Military Leak.

Новая ПТУР призвана заменить ракету BGM-71 TOW состоящую на данный момент на вооружении южнокорейских ВВС. Представитель Управления программ оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) сообщил, что стоимость программы составляет 550,5 млн долларов.

Краткое описание ракеты

TAipers — это легкая противотанковая ракета воздушного базирования с захватом цели перед пуском (LOBL). Система наведения ракеты включает двухканальную электронно-оптическую телевизионную и тепловизионную головку самонаведения. Также возможно наведение по волоконно-оптическому кабелю. Таким образом ракета может работать по принципу "выстрелил и забыл" или же наводится по кабелю.

Бездымный твердотопливный ракетный двигатель ракеты, состоящий из четырех основных блоков, обеспечивает крейсерскую скорость ракеты около 200 м/с и максимальную дальность удара 8 км.

Пусковые установки для ракет TAipers

Разработчики утверждают, что ракета способна пробить до 1000 мм однородной брони (RHA), а использование тандемной боеголовки обеспечивает пробитие динамической защиты бронетехники.

"При массе 35 кг, длине 1,7 м и диаметре 150 мм TAipers демонстрирует баланс между компактной конструкцией и мощной огневой мощью", — отметили эксперты.

Тактико-технические характеристики TAipers:

вес — 35 кг;

длина -1,7 м;

диаметр — 150 мм;

дальность полета — 8 км;

скорость — 200 м/с (на маршевом участке траектории);

бронепробитие — 1000 мм прокатной гомогенной брони.

TAipers может похвастаться впечатляющим уровнем локализации. Это значит, что существует потенциал для разработки различных производных для наземных платформ, что знаменует собой важную веху для оборонной промышленности Южной Кореи.

Напомним, Южная Корея намерена заменить устаревающий парк вертолетов MD-500 и AH-1S Cobra ударными вертолетами LAH. Сумма контракта с компанией KAI составляет 1,08 миллиарда долларов.