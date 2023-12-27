Контракт на $1 млрд: армия Южной Кореи получит легкие ударные вертолеты LAH

Новые машины призваны заменить устаревающий парк вертолетов MD-500 и AH-1S Cobra. При этом вертолеты будут разработаны с применением отечественных технологий.

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Компания Korea Aerospace Industries (KAI) объявила о подписании контракта на 1,4 триллиона вон (1,08 миллиарда долларов) с Управлением программ оборонных закупок (DAPA) на создание новых ударных вертолетов для национальной армии. Об этом 27 декабря сообщило агентство Yonhap.

Согласно условиям контракта, KAI поставит армии легкие ударные вертолеты LAH к четвертому кварталу 2025 года. Сообщается, что новые вертолеты созданные с использованием отечественных технологий, должны заменить устаревающий парк вертолетов MD-500 и AH-1S Cobra.

Инициатива KAI выходит за рамки простой замены и направлена на диверсификацию вариантов вертолетов. Наряду с LAH планируется разработка специализированных бронированных вертолетов, предназначенных для специальных операций, а также командно-штабных вертолетов на основе технологий LAH.

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Примечательно, что в декабре прошлого года KAI заключила с DAPA контракт стоимостью 300 миллиардов вон на начало производства вертолетов LAH для армии, поставки которых должны начаться в конце 2024 года.

"Этот непрерывный поток контрактов подчеркивает ключевую роль KAI в укреплении арсенала национальной обороны", — подчеркнули обозреватели.

Что известно о вертолетах

Легкий ударный вертолет LAH с двумя французскими турбовальными двигателями Safran был разработан на базе платформы гражданской версии вертолета Airbus H155.

Машина будет вооружена трехствольной курсовой башенной пушкой Гатлинга М197 калибра 20-мм, четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами класса "воздух-земля" и двумя пусковыми установками с системой наведения для точечных атак под 70-мм неуправляемые ракеты Hydra 70.

Согласно открытым источникам у вертолета следующий технические характеристики:

экипаж: 2 человека;

длина 14,6 метра;

высота 4,35 метра;

вес пустой машины 3400 кг;

максимальная взлетная масса 4950 кг;

длина несущего винта 12,6 м;

максимальная скорость 243 км/ч;

дальность 857 км;

перегоночная дальность 985 км;

практический потолок 4572 м.

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