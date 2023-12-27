Контракт на $1 млрд: армія Південної Кореї отримає легкі ударні вертольоти LAH

Нові машини покликані замінити застарілий парк вертольотів MD-500 і AH-1S Cobra. При цьому вертольоти будуть розроблені із застосуванням вітчизняних технологій.

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Компанія Korea Aerospace Industries (KAI) оголосила про підписання контракту на 1,4 трильйона вон (1,08 мільярда доларів) з Управлінням програм оборонних закупівель (DAPA) на створення нових ударних вертольотів для національної армії. Про це 27 грудня повідомило агентство Yonhap.

Згідно з умовами контракту, KAI поставить армії легкі ударні вертольоти LAH до четвертого кварталу 2025 року. Повідомляється, що нові гелікоптери, створені з використанням вітчизняних технологій, мають замінити застарілий парк гелікоптерів MD-500 і AH-1S Cobra.

Ініціатива KAI виходить за рамки простої заміни та спрямована на диверсифікацію варіантів вертольотів. Поряд з LAH планується розробка спеціалізованих броньованих вертольотів, призначених для спеціальних операцій, а також командно-штабних вертольотів на основі технологій LAH.

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Примітно, що в грудні минулого року KAI уклала з DAPA контракт вартістю 300 мільярдів вон на початок виробництва гелікоптерів LAH для армії, постачання яких мають розпочатися наприкінці 2024 року.

"Цей безперервний потік контрактів підкреслює ключову роль KAI у зміцненні арсеналу національної оборони", — підкреслили оглядачі.

Що відомо про вертольоти

Легкий ударний гелікоптер LAH з двома французькими турбовальними двигунами Safran було розроблено на базі платформи цивільної версії гелікоптера Airbus H155.

Машина буде озброєна триствольною курсовою баштовою гарматою Гатлінга М197 калібру 20-мм, чотирма керованими протитанковими ракетами класу "повітря-земля" і двома пусковими установками з системою наведення для точкових атак під 70-мм некеровані ракети Hydra 70.

Згідно з відкритими джерелами у вертольота наступні технічні характеристики:

екіпаж: 2 людини;

довжина 14,6 метра;

висота 4,35 метра;

вага порожньої машини 3400 кг;

максимальна злітна маса 4950 кг;

довжина несучого гвинта 12,6 м;

максимальна швидкість 243 км/год;

дальність 857 км;

перегонна дальність 985 км;

практична стеля 4572 м.

Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї почали розробку автоматичної системи виявлення морських мін на основі штучного інтелекту. Роботи проводитимуться в рамках проєкту Rapid Demonstration Acquisition Project (RDAP) вартістю 21 млн доларів.