Південна Корея розробляє системи виявлення мін на основі штучного інтелекту

Кораблі військового флоту Республіки Корея поки що самостійно вирішують завдання з виявлення мін на морському дні. Тим часом проблема залишається актуальною, оскільки міни становлять велику загрозу як для військових кораблів, так і для торгових суден.

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Південнокорейська компанія Hanwha Systems і Науково-дослідний інститут DRATRI оголосили про розробку автоматичної системи виявлення морських мін на основі штучного інтелекту. Роботи проводитимуться в межах проєкту Rapid Demonstration Acquisition Project (RDAP) вартістю 21 млн доларів. Про це 19 грудня повідомили оглядачі Naval News.

Проєкт має бути реалізований протягом двох з половиною років. За два роки Hanwha Systems спільно з партнерами з DRATRI повинні розробити й поставити ВМС Республіки Корея автоматичну систему виявлення мін для кораблів і автоматичну систему виявлення мін для наземних навчань. Потім протягом пів року будуть проводитися військові випробування систем.

"Застосовуючи новітні технології штучного інтелекту (ШІ), автоматична система виявлення мін для ВМС РК буде здатна швидко і точно виявляти та знешкоджувати міни", — пишуть оглядачі.

Схема майбутньої системи RDAP

За словами фахівців, ця система використовує безпілотні підводні апарати (UUV) і буксировані гідролокатори для безперервного пошуку і збору даних про підводне середовище і морські міни. Збираючи ці дані, система штучного інтелекту може застосовувати методи глибокого навчання, які стають дедалі ефективнішими в міру накопичення досвіду роботи.

Автори матеріалу наголошують на актуальності розробки, оскільки завдання виявлення військово-морських мін є на сьогодні справді серйозним, особливо з огляду на складне морське середовище і здатність мін залишатися прихованими на морському дні. Таким чином міни становлять велику загрозу як для військових кораблів, так і для торговельних суден, тому ВМС Кореї активно розв'язують цю проблему за допомогою свого флоту спеціалізованих суден і передових технологій.

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Наразі для вирішення таких завдань ВМС республіки залучає кораблі класу Ganggyeong Mine Hunter Crafts (MHC) і Yangyang Mine Sweeper Hunter (MSH). Однак для подальшого розширення їхніх можливостей і розв'язання проблем, що виникають у сфері протимінної боротьби, ВМС РК планують реалізувати проєкт Mine Sweeper Hunter II (MSH-II).

Нагадаємо, південнокорейська компанія Hyunday Heavy Industries розробила надводний бойовий корабель HCX-23, призначений для дій у сучасних бойових сценаріях. Корабель матиме значну швидкість, і здатний нести складний комплекс різного озброєння.