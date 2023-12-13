Південна Корея і ФРН розроблять полегшену версію ракети Taurus для винищувача FA-50
Варіант ракети Taurus KEPD 350K-2 збереже весь функціонал базового варіанту, однак за габаритами буде його коротшим на півметра. Також передбачається, що полегшений варіант матиме меншу боєголовку.
Зброярі з Південної Кореї спільно з колегами з Німеччини підписали угоду про розробку крилатої ракети Taurus KEPD 350K-2. Це полегшений варіант базової моделі Taurus KEPD 350, яка встановлюватиметься на південнокорейський винищувач FA-50. Про це повідомляє видання Defence Security Asia.
У розробці візьмуть участь фахівці Taurus Systems та їхні партнери з південнокорейської компанії LIG Nex1.
"Обидві компанії взяли на себе зобов'язання щодо трирічного періоду розроблення, щоб задовольнити вимоги замовників, які мають наявні винищувачі FA-50 по всьому світу", — йдеться в публікації.
Зазначається, що цей варіант розширить можливості південнокорейських винищувачів, які перебувають на озброєнні таких країн, як Таїланд, Індонезія, Філіппіни, Ірак, Польща, Малайзія і, звісно ж, Південна Корея.
На сьогодні ВПС Південної Кореї використовують крилату ракету Taurus KEPD 350K, якими оснащені винищувачі F-15K. Однак цей вид ракет не призначений для винищувача FA-50 через свої розміри, тому й було ухвалено рішення про створення більш компактного варіанту.
Експерти "Мілітарного" зазначають, що варіант 350K-2 збереже весь функціонал базової версії, включно з опцією маневрування на низьких висотах для більшої невразливості, інерціальною навігаційною системою і бортовою РЛС.Важливо
Таким чином нова ракета буде здатна вражати цілі на дистанції до 400 км, водночас боєприпас стане коротшим від базової версії на півметра — замість 5,1 м він сягатиме 4,5 метри у довжину.
Передбачається, що з метою полегшення ракета нестиме зменшену боєголовку, проте точної інформації з цього питання поки немає — відомо, що варіант KEPD 350 має тандемну бойову частину масою 481 кг.
Раніше Фокус більш докладно писав про тактико-технічні характеристики ракети класу "повітря-земля" Taurus, яка призначена для ударів по аеродромах, засобах ППО, бункерах, командних пунктах, а також по місцях скупчення живої сили та техніки противника.