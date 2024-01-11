Оккупанты планируют сделать в Луганской области шесть всероссийских свалок, — ОВА

По информации главы военной администрации области Артема Лисогора, населенные пункты последние полтора года страдают от мусора, потому что его никто не вывозит и не утилизирует.

Россияне на территории временно оккупированной Луганской области планируют построить шесть всероссийских свалок. Об этом в четверг, 11 января, заявил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Оккупанты не выделяют денег на восстановление имущества или полноценную компенсацию. Впрочем, есть средства на мусорники", — начальник ОВА.

По информации Лысогора, оккупированные населенные пункты последние полтора года страдают от мусора, потому что его никто не вывозит и не утилизирует.

Построить шесть всероссийских свалок в так называемой "ЛНР", как уточнил глава ОГА, власти пообещали за шесть лет.

Он отметил, что россияне уже нашли 375 миллионов рублей, однако, не на ликвидацию стихийных свалок, а только на проекты.

Ситуация на оккупированных территориях

Также Лысогор отметил, что почти за двое суток оккупанты пытались обезвредить авиационную бомбу, упавшую с российского самолета на жилую застройку Рубежного 8 января.

"Виновными во всем оказались горожане. Пока работали саперы, в городе были усилены фильтрационные мероприятия. Въезд и выезд из населенного пункта перекрыли", — рассказал он.

По его словам, во временных пунктах, где удерживали людей из пострадавших районов, допрашивали, проверяли документы и мобильные телефоны, хотя и связь, и интернет в Рубежном отсутствуют.

"Когда горожане вернулись домой, оказалось, что там, в их отсутствие, были проведены тщательные обыски. Конечно, есть пропавшее имущество", — добавил начальник ОВА.

Напомним, 10 января в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты использовали применение в понедельник, 8 января, авиабомбы на временно оккупированное Рубежное в Луганской области для проведения фильтрации жителей в городе.

Ранее глава Луганской ОГА Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты планируют организовать застенок для людей, чтобы проводить с ними "воспитательную работу". По его словам, для реализации своего плана противник хочет использовать колонию в городе Суходольск, который временно оккупирован российской армией.