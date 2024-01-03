Для "воспитательных работ": оккупанты под Луганском обустроят пыточную в местной колонии

По словам главы ОВА Артема Лысогора, расположена пыточная будет в городе Суходольск. Ранее там вербовали людей на войну, а теперь будут заниматься теми, кто не согласился ехать на фронт.

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Российские оккупанты планируют организовать пыточную для людей, чтобы проводить с ними "воспитательные работы". Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в своем Telegram-канале 3 января.

По его словам, для реализации своего плана противник хочет использовать колонию в городе Суходольск, который временно оккупирован российской армией. Оттуда вербовали людей в подразделения "Шторм Z", а теперь что-то может измениться.

"Тех, кого не удалось отправить на "мясные штурмы", переводят в исправительные учреждения на территории РФ, где с новичками проводят так называемые "воспитательные работы", — говорится в сообщении.

Россияне получили задание "сверху" — освободить территорию колонии как можно быстрее. У кого есть финансовая возможность — тот покупает себе волю, как это было во времена набора людей в ЧВК "Вагнер".

Местные жители обеспокоены происходящим, ведь криминогенная ситуация в городе и вокруг него продолжает ухудшаться.

В населенном пункте Рубежное Луганской области также наблюдаются проблемы, продолжает Артем Лысогор. Там с весны 2022 года не включают централизованное водоснабжение.

"Оно есть там, где во время штурмов россиян осталась неповрежденной система. Разрушенные и серьезно поврежденные участки водопроводов, в том числе в отдаленных районах города, оккупационные власти не ремонтировали", — заявили в ОВА.

Напомним, 8 декабря генпрокурор Андрей Костин рассказал о преступлениях ВС РФ в Украине. По его словам, на всех территориях, освобожденных от оккупантов, выявлены места незаконного содержания. Больше всего пыточных оказалось в Харьковской области.