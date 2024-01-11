Израиль не намерен надолго оккупировать сектор Газа, — Нетаньяху (видео, карта)

Премьер-министр заверил, что ЦАХАЛ борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и делает это в полном соответствии с международным правом.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается вытеснять население Газы и не будет постоянно окуппировать сектор. Об этом пишет The Times of Israel.

Издание подчеркивает, что Нетаньяху впервые заявил это, выступив с видеообращением в своем аккаунте соцсети Х, в котором подчеркнул, что цель Израиля в Газе — не постоянная оккупация, а демилитаризация и дерадикализация сектора.

"Я хочу совершенно ясно прояснить несколько моментов: у Израиля нет намерения постоянно оккупировать сектор Газы или изгнать его гражданское население. Израиль борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и мы делаем это в полном соответствии с международным правом", — заверил израильский премьер.

Нетаньяху подчеркнул, что цель Израиля — избавить сектор Газа от террористов ХАМАС и освободить наших заложников. Как только это будет достигнуто, Газа может быть демилитаризована и дерадикализована, что создаст возможность для лучшего будущего как Израиля, так и палестинцев.

Тем самым, как отмечает издание, Нетаньяху публично выступил против предложения ряда правых членов правительства принудить палестинцев покинуть регион и восстановить там израильские поселения.

Фото: Скриншот

Вместе с тем англоязычное видео премьера появилось накануне заседания Международного суда в Гааге, где рассматривается дело, по которому ЮАР обвиняет Израиль в "геноциде" в секторе Газа.

Нетаньяху и США

Одновременно высокопоставленный член партии "Ликуда", депутат Кнессета Дани Данон также 10 января заявил, что Нетаньяху ранее выражал поддержку идее добровольного переселения палестинцев за пределы Газы, но снял ее с обсуждения, столкнувшись с сопротивлением со стороны США.

"Премьер-министр сказал мне две недели назад в этом зале, что это хорошая идея", — подтвердил Данон более раннее сообщение о мнении Нетаньяху относительно содействию добровольной миграции населения Газы.

И добавил, что проблема заключалась в том, чтобы найти страны, готовые принять жителей Газы. В то же время он считает, что изменение взглядов Нетаньяху связано с американским давлением.

В канцелярии премьер-министра отказались комментировать заявления Данона.

Напомним, что во время пресс-конференции в Тель-Авиве во вторник, 9 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что палестинское гражданское население "не должно быть принуждено покинуть сектор Газа".

Напомним, Фокус писал еще в декабре, что президент США Джо Байден подталкивает Израиль снизить интенсивность боевых действий в Газе. По словам журналистов, в руководстве США считают защиту палестинского гражданского населения в секторе Газа моральным долгом и стратегическим императивом Израиля.