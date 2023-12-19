Байден подталкивает Израиль снизить интенсивность боевых действий в Газе, — NYT

Журналисты пишут, что в руководстве США считают защиту палестинского гражданского населения в секторе моральным долгом и стратегическим императивом Израиля.

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Президент США Джо Байден и его главные помощники в последние дни подталкивают Израиль изменить свою тактику боевых действий в секторе Газа, одновременно предлагая надежную общественную поддержку. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Хотя официально США продолжают говорить, что только Израиль выбирает сроки и формат своей военной операции, непублично американские чиновники просят израильтян, чтобы те снизили количество обстрелов анклава в середине января 2024 года. По информации NYT, именно с таким посылом в Израиль приезжал министр обороны США Ллойд Остин.

Вместо "высокоинтенсивной" фазы войны, Израилю предлагается выполнять более целенаправленные, основанные на разведке миссии по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, разрушению туннелей и другой инфраструктуры боевиков и спасению заложников. Вашингтон считает, что тогда "Израиль окажется в меньшей безопасности, если его боевые операции превратят все больше палестинцев в сторонников ХАМАСа".

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Следующая фаза войны в Израиле

На встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и другими израильскими чиновниками Остин подробно обсудил, как израильские силы перейдут к следующей фазе войны, что, по мнению американских чиновников, снизит риск для гражданского населения.

Вместе с тем, выступая перед журналистами, Остин назвал содействие Израилю со стороны США "непоколебимым" и поддержал кампанию ЦАХАЛ по уничтожению способности ХАМАС, контролирующего сектор Газа, вести военные операции в сложной городской местности.

"Израиль имеет полное право защищать себя. Однако защита палестинского гражданского населения в Газе является одновременно моральным долгом и стратегическим императивом Израиля", — уточнил Остин.

Он подчеркнул, что каждая крупная военная кампания имеет этапы, и самая сложная часть — это чтобы при переходе от одного этапа к другому были учтены все нюансы.

"Это требует детального и очень продуманного планирования", — заметил министр обороны США.

И добавил, что израильские военные должны быть максимально точными и дисциплинированными, демонтируя ХАМАС и его инфраструктуру.

По информации NYT, Остин хорошо знаком с болезненными уроками, которые американские вооруженные силы извлекли за последние два десятилетия, когда они перешли от крупных наземных войн в Ираке и Афганистане к более целенаправленным операциям.

В то же время министр обороны Израиля Галлант отметил, что израильские официальные лица серьезно относятся к озабоченности Америки и понимают, почему подавляющее большинство населения Газы было вынуждено покинуть город. По его словам, пишет издание, всем известно, что боевики ХАМАСа использовали живые щиты в качестве защиты. Поэтому пока неизвестно, когда возможно будет разрешить жителям Газы возвращаться в свои дома.

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Напомним, 27 ноября, американский предприниматель Илон Маск совершил визит в Израиль. Одной из целей поездки была попытка Маска восстановить свою репутацию в еврейских общинах после того, как его обвинили в серии антисемитских заявлений.