"Одна из самых смертоносных ловушек": почему ВС РФ не удается отбить Крынки (карта)

В газете BILD сравнили потери украинских и российских войск в боях в районе Крынок. Отмечается, что это село — "важнейший украинский плацдарм" в Херсонской области.

Менее 300 украинских военных "проходят через ад" в полностью разрушенном селе Крынки в Херсонской области, создав плацдарм на левобережье Днепра. Российские оккупанты пытаются их уничтожить, но сами несут потери. Об этом говорится в материале немецкого издания BILD.

Журналисты отмечают, что цель плацдарма — уничтожение российских подразделений между контролируемыми Украиной территориями и захваченным Крымом.

Крынки — это единственное село на левобережье в Херсонской области, которое сейчас контролируют ВСУ. Однако его держат не только менее трех сотен солдат — защитников поддерживают с нескольких направлений (на карте обозначено оранжевым). В газете отметили, что Силам обороны удалось создать "зону убийства" оккупантов (на карте — зеленый).

Инфографика, опубликованная BILD Фото: Bild

Россия пытается отбить Крынки с 14 октября 2022 года. В материале указано, что этот населенный пункт — "важнейший украинский плацдарм" на оккупированной части Херсонщины. ВС РФ посылают туда одну танковую колонну за другой.

"Чего россияне не понимают (не хотят): они попадают в одну из самых смертоносных ловушек всей войны. Украинская армия создала непроницаемый защитный щит вокруг своих мужественных воинов на южном берегу Днепра", — отметили в СМИ.

Украинские войска отражают каждую волну вражеских атак. В этом им помогают дроны-камикадзе, западная артиллерия и средства РЭБ. В частности, 8 января ВСУ успешно уничтожили очередной российский танк — Т-72.

Фото, обнародованное BILD Фото: Bild

По оценке экспертов, ВС РФ потеряли в районе Крынки уже 153 тяжелые системы вооружения.

Среди них:

19 танков;

58 БМП;

35 армейских грузовиков;

12 реактивных систем залпового огня (РСЗО);

6 самоходных установок.

В издании для сравнения привели статистику утраченного в Крынках украинского вооружения. ВС РФ удалось уничтожить лишь 31 единицу, и 16 из них — артиллерийские системы.

Журналисты отметили, что в Крынках россияне стоят перед "неразрешимой дилеммой":

Если они отведут войска, ВСУ переместят тяжелую технику на левый берег. Таким образом, украинские танки окажутся всего в 70 километрах к северу от Крыма. Если войска будут продолжать атаки, в будущем им придется воевать в окружении украинской обороны с БПЛА и артиллерии. Это грозит для страны-агрессора ежедневными потерями техники и личного состава.

"Для Украины это тактически выгодная ситуация, от которой Киев в ближайшее время не откажется. Даже если это и в дальнейшем будет стоить украинской армии двузначных недельных потерь", — добавили в немецкой газете.

Напомним, Фокус публиковал видео уничтожения танка Т-72, о котором упомянули в материале BILD. В него попал украинский FPV-дрон.

Лейтенант ВСУ "Алекс" рассказал, что украинские морпехи 8 января отбили "огромный штурм" ВС РФ. Все накопленные врагом резервы для атаки были ликвидированы.