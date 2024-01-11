План победы Украины: республиканцы объявили четкие критерии и обвинили Байдена в нерешительности

Республиканцы заявили, что Украина нуждается в дальнобойных вариантах ПТРК, самолетах F-16, а также достаточном количестве кассетных боеприпасов, артиллерии, средств противовоздушной обороны и бронетехники, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Представители Республиканской партии обнародовали "План победы Украины", который содержит критерии для достижения соответствующего результата. В журнале Foreign Affairs опубликовали соответствующий документ.

В нем пять разделов: "Угроза", "Распределение поддержки", "Предлагаемый план победы", "Надзор" и "Хронология смертельных проволочек американского президента Джо Байдена с предоставлением оружия Украине". План разработали в конце прошлого года, а документ подписали Майк Тернер, руководитель комитета по вопросам разведки, председатель комитета по иностранным делам Майкл Маккол и глава комитета по делам вооруженных сил Майк Роджерс.

Главные тезисы:

США должны как можно скорее предоставить все необходимое оружие Украине;

Усиление санкций против главы Кремля и его союзников;

Замороженные активы России передать Украине.

Эта стратегия обеспечит нашему государству возможность достичь необходимых успехов на поле боя, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. В документе говорится о том, если Украина не будет вести переговоры с позиции силы, то не может быть и длительного мира.

Республиканцы также заявили, что с первого дня войны изнурительные колебания Байдена о предоставлении Украине критически важного вооружения откладывает победу. Украина нуждается в дальнобойных вариантах ПТРК, самолетах F-16, а также достаточном количестве кассетных боеприпасов, средств противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Эта задержка, по мнению политиков, стоит жизней украинцев и ресурсов американским налогоплательщикам.

Напомним, 11 января в комментарии Фокусу рассказал политолог Максим Яли, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, рассказал, что некоторые американские медиа нарабатывают нарратив, что Украина уже победила, ведь Россия не достигла всех своих целей. По этой причине президент США может настаивать на начале переговоров о прекращении боевых действий.