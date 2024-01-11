Иран захватил танкер "Св. Николай" с иракской нефтью: в прошлом году США его арестовали

В ВМФ Ирана заявили, что "американский" нефтяной танкер в Оманском заливе захвачен на основании судебного решения.

В четверг, 11 января, Иран захватил танкер с иракской нефтью, направлявшийся в Турцию. Судя по всему, это ответ на конфискацию того же судна St Nikolas в прошлом году за перевозку подсанкционной нефти. Об этом пишет Reuters.

Вооруженные лица взяли на абордаж танкер St Nikolas ("Святой Николай"), который шел под флагом Маршалловых островов недалеко от оманского города Сохар. По сведениям британской компании Ambrey, специализирующейся в сфере морской безопасности, система отслеживания AIS была отключена, когда танкер шел в направлении иранского порта Бандар-э-Джаск.

В прошлом году после изъятия судна Иран предупредил США, что "не оставит это без ответа".

"Военно-морские силы иранской армии объявили о захвате американского нефтяного танкера в Оманском заливе на основании судебного решения", — сослались иранские государственные СМИ на заявление армии.

Вместе с тем репортеры Reuters не понимают, почему иранские СМИ назвали корабль американским. В 2023 году США арестовали судно "Святой Николай" в ходе операции по обеспечению соблюдения санкций. Тогда оно шло под названием Suez Rajan и перевозило более 980 000 баррелей иранской сырой нефти, ее конфисковали.

Представители Соединенных Штатов тогда объяснили арест тем, что Корпус стражей исламской революции пытался переправить контрабандную иранскую нефть в Китай в нарушение санкций Вашингтона.

Инцидент, имевший место в четверг, произошел ближе к Ормузскому проливу, между Оманом и Ираном. На борту судна находились 19 человек, в т.ч. 18 граждан Филиппин и один гражданин Греции. Судно было зафрахтовано турецким нефтеперерабатывающим заводом Tupras.

Сообщается, что вооруженные лица были одеты в черную форму, похожую на военную и черные маски.

Напомним, что в ОАЭ запретили движение судам под флагом Камеруна из-за теневого флота России.

Также сообщалось, что Москва не может доставить 11 миллионов баррелей нефти в Индию.