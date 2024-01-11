"Нельзя попасть к врачу без военного билета": в Украине разоблачили новый фейк РФ (фото)

Журналисты отметили, что российские медиа распространяют ложь об украинской системе здравоохранения, ссылаясь на несуществующее постановление Кабмина.

Российские ресурсы распространяют фейк о том, что в Украине якобы невозможно записаться на прием к врачу, не предоставив военный билет. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности 11 января.

Сообщается, что в российских Telegram-каналах начали появляться посты о "постановлении Кабмина №147 от 26 декабря 2023 года", согласно которому с 1 января 2024 года регистратура не выдает талоны к врачу без военного билета. В Сети также появились фото соответствующего "объявления".

В Украине разоблачили фейк РФ Фото: Spravdi

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли эти сообщения.

"В Украине нельзя попасть к врачу без военного билета". Это – фейк", — отметили в ведомстве.

Ранее, 5 января, журналисты проекта VoxCheck указали на то, что постановление Кабмина, на которое ссылаются пропагандисты в заметке о требовании военного билета для визита к врачу, не существует.

"Более того, военный билет могут иметь не все украинцы, а только военнообязанные", — подчеркнули авторы публикации.

Напомним, 8 января нардеп Алексей Гончаренко опроверг фейк о том, что он якобы требует прекращения мобилизации у президента Владимира Зеленского. Он отметил, что ему прислали много видео, на которых он изображен с лозунгами "прекращение принудительной мобилизации", "Гончаренко за добровольную мобилизацию" и "Новая петиция от Гончаренко".

Кроме того, 5 января фактчекеры проекта "Без лжи" опровергли фейк россиян о "солдате с синдромом Дауна" на фронте. Расследователи узнали голос оператора, который насмехается над героем фейкового видео.