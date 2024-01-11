Потенциальные потери $1 млрд: Пентагон плохо отслеживал секретное оружие в Украине, — NYT

По словам журналистов, Пентагон не смог отчитаться от 40 тысячах единиц оружия — секретность технологий и небольшой размер делают их привлекательной целью контрабандистов.

В Минобороны США недолжным образом отслеживали поставки ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения Украине на сумму более 1 млрд долларов. В этой связи возникли опасения относительно кражи и контрабанды упомянутых вооружений. Об этом говорится в новом докладе представителей Пентагона, пишет The New York Times.

Журналисты утверждают, что в отчете генерального инспектора Минобороны США, опубликованном в четверг, 11 января, нет доказательств того, что что-либо из вооружений использовалось нецеленаправлено после отправки в военный логистический центр США в Польше и дальше на передовую в Украине.

"В задачи нашей оценки не входило определение того, имело ли место перенаправление такой помощи", — отмечается в докладе.

Вместе с тем выяснилось, что представители Минобороны и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться о примерно 40 тысячах единиц вооружений. По закону, все это должно было находиться под пристальным контролем. Секретность технологий и небольшой размер делают их привлекательной целью контрабандистов.

Отчет передали в Конгресс в среду, а его копией поделились с журналистами The New York Times. Отредактированную версию документа официально опубликовали в четверг, 11 января.

Сообщается, что высокий процент оружия, которого недостает, или за которое не отчитались сразу в правительственных базах данных, "может увеличить риск кражи или перенаправления".

В докладе сделан вывод, что даже с помощью более совершенных способов мониторинга отследить дополнительное снабжение будет сложно, "поскольку их [Украины] инвентарные запасы продолжают меняться", а с течением времени в смысле точности подсчетов все будет сложнее.

Описанные в докладе вооружения, — лишь небольшая часть военной техники на сумму около 50 млрд долларов, которую США передали Украине с 2014 года. Основные же вооружения передавались уже после начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Как бы то ни было, расследование Пентагона указывает на попытки провести учет американской военной помощи, которая представляет собой высокий риск.

По словам журналистов, все большее число законодателей, которые скептически относятся к идее того, что США следует быть главным военным донором Украины, выступают против отправки дополнительной помощи Киеву и требуют большей подотчетности.

В докладе не говорится, сколько именно из 39 139 единиц вооружений, относящегося к категории высокого риска и переданного Украине до и после полномасштабного вторжения, считается сопряженным с нарушением закона (delinquent). Но потенциальные потери оцениваются примерно в 1 млрд долларов из общей суммы в 1,69 млрд.

Поставки оружия в Украину

Согласно новым подсчетам, по состоянию на июнь 2023 года, США передали Украине:

более 10 000 противотанковых ракет Javelin;

2500 ракет Stinger;

около 750 БПЛА Kamikaze Switchblade;

430 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности;

23 000 приборов ночного видения.

В опасных боевых условиях представители США не могут съездить на линию фронта, чтобы лично убедиться, что оружие используется по назначению, пишут журналисты.

Требуемые процедуры подотчетности оказываются "непрактичными в динамичной и опасной обстановке военного времени", писала 15 ноября и.о. замминистра обороны по политическим вопросам Александра Н. Бейкер в своем отзыве на более раннюю версию отчета.

Она также указала на то, что в киевском посольстве не хватает сотрудников оборонного ведомства США, чтобы можно было легко отследить наиболее секретное оружие и технику, которой, по ее словам, в Украине более 50 000 единиц, "и эта цифра растет".

Напомним, что 8 января канцлер Германии Олаф Шольц назвал помощь Украине на 2024 год недостаточной и призвал страны ЕС передать больше.

Также сообщалось, что у Путина пригрозили ядерным оружием в ответ на удары по РФ дальнобойным западным вооружением.