Гарантии безопасности для Украины: Зеленский пообещал частично обнародовать проект (видео)

По словам президента, процесс идет медленно, но основные положения проекта могут быть частично обнародованы в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина постоянно ведет работу над гарантиями безопасности для себя и своих граждан. Об этом он сказал 11 января во время встречи с представителями балтийских СМИ в Риге.

По его словам, основные положения проекта гарантий безопасности для Украины могут быть обнародованы в ближайшее время.

"Мы начали работу по гарантиям безопасности. Очень непросто идет. Но, думаю, мы в ближайшее время сможем продемонстрировать обществам драфт", — сказал он.

Он отметил, что проект может быть обнародован, но частично.

"Не все, там есть закрытые нормы, непубличные. Но общие нормы сможем показать. Мне кажется, оценка этих вещей будет положительной", — сказал он.

Работа по подготовке гарантий безопасности Украины продолжается согласно решению "большой семерки", принятому на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

"В ближайшее время мы сможем продемонстрировать обществам (не только украинскому) первый такой драфт. Не всего, потому что там есть закрытые непубличные нормы, но общие вещи сможем показать", — сказал Зеленский.

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Гарантия безопасности для Украины

Напомним, накануне саммита НАТО в Вильнюсе, аналитики и политики расценили подобные поиски модели как вариант вместо вступления в Альянс. Президент Владимир Зеленский привез заверения, что Украина будет иметь гарантии безопасности, согласованные с государствами "Группы семи".

17 августа правительство Болгарии приняло решение оприсоединении страны к соответствующей декларации стран G7, а также предоставлении долгосрочных обязательств по безопасности Украине. 29 августа стало известно, что страны G7 не могут прийти к согласию, насколько детальными должны быть обязательства перед Украиной.

2 ноября стало известно Кипр присоединился к переговорам о гарантиях безопасности для Киева. Поддержка еще одного государства, как отметил руководитель украинского государства, будет способствовать укреплению европейской безопасности.