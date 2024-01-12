"Это его самая большая проблема": эксперт назвал причину ударов ВС РФ по Харькову (видео)

Александр Коваленко заявил, что россияне могут достать до Харькова ракетами С-300, а также реактивными системами залпового огня. Так, Северная Салтовка разрушается точно так же, как был разрушен Мариуполь.

Оккупанты часто обстреливают Харьков из-за его близости к границе с РФ. Россияне не могут перестать терроризировать город. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, россияне могут достать до Харькова ракетами С-300, а также реактивными системами залпового огня. Так, Северная Салтовка разрушается точно так же, как был разрушен Мариуполь в Донецкой области.

"? Харьков отличается от большинства городов Украины своей близостью к границе с Россией. Это его самая большая проблема. И осуществлять террор именно по Харькову Россия отказать себе попросту не могла, не может и не будет отказывать", — сказал Коваленко.

Также он заявил, что в Харькове есть агенты российской разведки, а также пророссийски настроенные граждане. Они могут давать некорректную информацию, предоставлять данные манипулятивного характера ради денег от своих кураторов из РФ. Служба безопасности Украины регулярно выявляет и арестовывает наводчиков.

"Такая ситуация, что в Харькове, что в Одессе, что в Киеве — везде есть такие представители пророссийской прослойки, которая еще не вскрыта", — отметил Коваленко.

Александр Коваленко об ударах по Харькову (смотреть с 4 минуты)

Напомним, что в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что Россия ударила по центру Харькова ракетой из КНДР. Так, генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что соответствующие выводы сделали и военные эксперты из межведомственной рабочей группы, которые находились на месте атаки и осуществляли предварительный осмотр и анализ обломков.