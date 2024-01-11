"Никаких военных там не было": иностранные журналисты об обстреле отеля в Харькове (фото)

В отеле, который атаковала Россия, всегда останавливались работники турецкого издания. Они рассказали, как чудом пережили вражеский обстрел.

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Турецкие работники СМИ, которые чудом выжили во время ракетной атаки ВС РФ на Харьков, шокированы дерзостью России. Об этом 11 января сообщил руководитель следственного управления и заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

В отеле, по которому ударили российские войска, работники турецкого издания останавливались не впервые. Журналист и корреспондентка работают в Харьковской области, фиксируя военные преступления ВС РФ.

На этот раз иностранцы приехали 6 января. В момент обстрела они находились в своих номерах на втором этаже.

"Я почувствовал страшный взрыв, следом еще один, полетели стекла. Осколками стекла мне повредило руку. И я сразу выбежал на улицу. Очень испугался за свою коллегу, она была в соседнем номере", — рассказал журналист.

Он назвал удар по отелю "дерзким" и рассказал, что он находится почти в центре города. Работники турецкого СМИ всегда останавливались там во время своих командировок и не ожидали, что он может стать вражеской целью.

"Никаких военных там не было", — подчеркнул мужчина.

Правоохранитель общается с пострадавшими работниками турецкого издания Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Фотокорреспондентка рассказала, что также услышала громкий взрыв. В здании поднялась пыль, поэтому ей не было ничего видно.

"Я находилась в таком состоянии, что почти ничего не понимала, не понимала, что происходит", — поделилась женщина.

Она вспомнила, что почувствовала себя в шоковом состоянии. После удара по отелю в нее полетели обломки.

"Когда выбежала на улицу, увидела там своего коллегу с окровавленной рукой", — рассказала корреспондентка.

Правоохранитель общается с пострадавшими работниками турецкого издания Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Служебный автомобиль, на котором гости из Турции передвигались по Харьковской области для съемок, был припаркован вблизи отеля. Он поврежден в результате взрыва.

"Оба иностранные журналисты говорят о том, что этот объект — полностью гражданский. На этот раз они увидели, как "воюют" россияне, собственными глазами", — добавил Болвинов.

Служебная машина работников турецкого СМИ после удара Фото: Facebook / Сергей Болвинов Служебная машина работников турецкого СМИ после удара Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Напомним, вечером 10 января ВС РФ обстреляли Харьков и ударили ракетами по центру города. В полиции информировали, что все пострадавшие — гражданские люди. По данным прокуратуры, одна из российских ракет попала в гостиничный комплекс в Киевском районе, другая упала в нескольких метрах от входа.

Всего в результате удара по Харькову пострадали 13 человек, двое из них — иностранцы. Здание отеля частично разрушено, также повреждения получили машины, предприятия и жилые дома.