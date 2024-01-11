РФ ударила по центру Харькова: возросло количество пострадавших, среди них — иностранцы (фото)

По информации прокуратуры, в результате ракетной атаки ранения получили двое журналистов турецкого медиа. Всего известно о 13 пострадавших лицах.

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В результате удара ВС РФ по центру Харькова пострадали 13 человек, среди них двое иностранцев. Прокуроры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Харьковской области Фото: Прокуратура Харьковской области

Отмечается, что вечером 10 января оккупанты ударили по гостинице в центре города двумя ракетами С-300. В результате попадания произошло возгорание.

Здание отеля частично разрушено, также повреждены автомобили, предприятия и жилые дома.

Фото: Прокуратура Харьковской области Фото: Прокуратура Харьковской области

В прокуратуре говорят, что пострадавшими иностранцами являются гражданка Турции и гражданин Грузии. Они являются журналистами турецкого медиа. Всего пострадало 13 человек, 10 из них были госпитализированы. Еще три человека получили медицинскую помощь на месте.

Фото: Прокуратура Харьковской области Фото: Прокуратура Харьковской области

По предварительной информации следствия, Россия выпустила ракету с территории Белгородской области.

Обстрел Харькова: что известно

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, одна из выпущенных ВС РФ ракет упала в землю возле гостиницы. Еще одна ракета попала в крышу здания. Была разрушена задняя стена отеля.

Среди пострадавших в тяжелом состоянии 35-летний мужчина. Также 71-летняя женщина находится в состоянии средней тяжести.

В ГСЧС сообщали, что площадь возгорания составила примерно 20 квадратных метров. Из помещения отеля были эвакуированы 19 человек. В результате атаки пострадали персонал и гости отеля.

В Нацполиции утверждают, что целью вражеской атаки были именно иностранные журналисты, которые освещают события, связанные с войной.

Напомним, 9 января оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову. В результате атаки были повреждены детский лечебный центр, медицинский корпус, столовая и территория заведения.

Как рассказывал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, для ударов по Харьковской и Запорожской области враг использует северокорейские баллистические ракеты.