РФ ударила по центру Харькова: возросло количество пострадавших, среди них — иностранцы (фото)
По информации прокуратуры, в результате ракетной атаки ранения получили двое журналистов турецкого медиа. Всего известно о 13 пострадавших лицах.
В результате удара ВС РФ по центру Харькова пострадали 13 человек, среди них двое иностранцев. Прокуроры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что вечером 10 января оккупанты ударили по гостинице в центре города двумя ракетами С-300. В результате попадания произошло возгорание.
Здание отеля частично разрушено, также повреждены автомобили, предприятия и жилые дома.
В прокуратуре говорят, что пострадавшими иностранцами являются гражданка Турции и гражданин Грузии. Они являются журналистами турецкого медиа. Всего пострадало 13 человек, 10 из них были госпитализированы. Еще три человека получили медицинскую помощь на месте.
По предварительной информации следствия, Россия выпустила ракету с территории Белгородской области.
Обстрел Харькова: что известно
По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, одна из выпущенных ВС РФ ракет упала в землю возле гостиницы. Еще одна ракета попала в крышу здания. Была разрушена задняя стена отеля.
Среди пострадавших в тяжелом состоянии 35-летний мужчина. Также 71-летняя женщина находится в состоянии средней тяжести.
В ГСЧС сообщали, что площадь возгорания составила примерно 20 квадратных метров. Из помещения отеля были эвакуированы 19 человек. В результате атаки пострадали персонал и гости отеля.
В Нацполиции утверждают, что целью вражеской атаки были именно иностранные журналисты, которые освещают события, связанные с войной.
Напомним, 9 января оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову. В результате атаки были повреждены детский лечебный центр, медицинский корпус, столовая и территория заведения.
Как рассказывал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, для ударов по Харьковской и Запорожской области враг использует северокорейские баллистические ракеты.