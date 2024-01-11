РФ вдарила по центру Харкова: зросла кількість постраждалих, серед них — іноземці (фото)

За інформацією прокуратури, внаслідок ракетної атаки поранення отримали двоє журналістів турецького медіа. Всього відомо про 13 постраждалих осіб.

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Внаслідок удару ЗС РФ по центру Харкова постраждало 13 людей, серед них двоє іноземців. Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Фото: Прокуратура Харьковской области Фото: Прокуратура Харьковской области

Зазначається, що ввечері 10 січня окупанти вдарили по готелю у центрі міста двома ракетами С-300. Внаслідок влучання сталося загоряння.

Будівля готелю частково зруйнована, також пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки.

Фото: Прокуратура Харьковской области Фото: Прокуратура Харьковской области

У прокуратурі кажуть, що постраждалими іноземцями є громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Вони є журналістами турецького медіа. Всього постраждало 13 людей, 10 з них були госпіталізовані. Ще троє осіб отримали медичну допомогу на місці.

Фото: Прокуратура Харьковской области Фото: Прокуратура Харьковской области

За попередньою інформацією слідства, Росія випустила ракету з території Бєлгородської області.

Обстріл Харкова: що відомо

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, одна з випущених ЗС РФ ракет впала у землю біля готелю. Ще одна ракета влучила у дах будівлі. Було зруйновано задню стіну готелю.

Серед постраждалих у важкому стані 35-річний чоловік. Також 71-річна жінка перебуває у стані середньої важкості.

У ДСНС повідомляли, що площа загоряння склала приблизно 20 квадратних метрів. З приміщення готелю було евакуйовано 19 людей. Внаслідок атаки постраждали персонал та гості готелю.

У Нацполіції стверджують, що ціллю ворожої атаки були саме іноземні журналісти, які висвітлюють події, пов’язані з війною.

Нагадаємо, 9 січня окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки було пошкоджено дитячий лікувальний центр, медичний корпус, їдальню та територію закладу.

Як розповідав директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих, для ударів по Харківщині та Запорізькій області ворог використовує північнокорейські балістичні ракети.