Удар по готелю в центрі Харкова: кількість постраждалих зросла, нові деталі (фото, відео)

У поліції повідомили, що метою росіян були іноземні журналісти, які висвітлюють події, пов'язані з війною в Україні та діями ЗС РФ.

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Через російський обстріл центру Харкова ракетами С-300 постраждали 11 осіб. Пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебувало понад 30 цивільних осіб. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у себе в Telegram.

"Наразі відомо про 11 постраждалих, із них 4 — чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 — жінки віком від 23 до 71 року. Дев'ятьох постраждалих доправили до медзакладів. Наразі один із постраждалих — 35-річний чоловік — перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів — у середньому та легкому, 2 — надали допомогу на місці", — написав Синєгубов.

Обстріл Харкова: у ДСНС розповіли подробиці

О 00:58 у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки ворожих ракетних ударів. Дві російські ракети влучили в будівлю готелю.

"До місця події одразу було направлено підрозділи ДСНС, Нацполіції та екстреної медичної допомоги. До моменту їхнього прибуття було виявлено пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також припаркованих поруч легкових автомобілів", — ідеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів. Із будівлі було евакуйовано 8 осіб.

"На місці події працювали 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС", — зазначили в службі.

Наслідки удару по Харкову Фото: ДСНС

Наслідки удару по Харкову Фото: ДСНС

Наслідки удару по Харкову Фото: ДСНС

Обстріл Харкова: метою росіян були іноземні журналісти

У Національній поліції України також підтвердили, що постраждали 11 осіб. Серед них 37-річний журналіст турецького видання Anadolu. Дев'ятьох доправили до лікарень, двом постраждалим надали допомогу на місці.

"За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлювали події, пов'язані з військовою агресією Росії проти України", — ідеться в повідомленні.

Наслідки удару по Харкову

Нагадаємо, що про обстріл Харкова росіянами повідомляв ще мер міста Ігор Терехов. Він заявив, що удар припав на цивільний об'єкт.

"Удар прийшовся по цивільному об'єкту. Висока ймовірність жертв серед людей, які в ньому перебували. На парковці поруч з об'єктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали всі відповідні служби", — писав мер міста.